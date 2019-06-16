Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна15:06
- Внутри Кремля началась буря: у Путина остались считанные дни14:42
- Пять случаев, когда страховая не оплатит ремонт авто при ДТП14:01
- Одиночество в кайф: 3 знака Зодиака, которые умеют наслаждаться собой12:50
- Половина украинцев останется без пенсий: что делать10:53
- Приметы на Троицу 16 июня 2019 года10:36
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз09:47
- Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове22:31
- Названы доступные продукты, укрепляющие сердце15:14
- В США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. ВИДЕО14:47
Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна
16.06.2019 15:06
Британские ученые выяснили, какой должна быть продолжительность сна, оптимальная для сохранения красоты и хорошего самочувствия. Об этом сообщает ДонПресс.
По мнению исследователей, некоторые люди могут не очень хорошо выглядеть по утрам именно из-за неправильного режима сна. Также, несоблюдение данного режима может привести к депрессии, раздражительности и плохому настроению.
По последним исследованиям, самая оптимальная продолжительность сна— 9 часов 10 минут. Ученые рекомендуют ложиться в 21:45 и вставать в 6:55 утра.
Соблюдение такого режима снимет накопленные за день усталость и стресс.
Теги: Донбасс, здоровье, сон
Читайте также:
- На Донбассе убит боевик "ДНР"14:19
- «Для тех, кто давно не был»: в соцсети показали фото Донецкого моря13:37
- Тымчук сделал важное заявление по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО12:31
- Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери12:09
- На Донбассе "горячо": в ООС поделились настораживающими новостями с фронта - враг что-то задумал11:50
- Главари НВФ обвинили ВСУ в «подготовке обстрела Авдеевки» 11:31
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО11:11
- Местных журналистов не пустили: Как в Мариуполе Зеленскому показывали морские взрывы10:11
- «Не хлопайте так, мне обидно»: Зеленский привез в Мариуполь «Квартал 95»09:27
- Члены НВФ не снижают числа обстрелов: ранен боец ВСУ09:11
- Украина вводит новые правила въезда для крымчан: в чем суть15:31
- Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна15:06
- Внутри Кремля началась буря: у Путина остались считанные дни14:42
- На Донбассе убит боевик "ДНР"14:19
- Пять случаев, когда страховая не оплатит ремонт авто при ДТП14:01
- «Для тех, кто давно не был»: в соцсети показали фото Донецкого моря13:37
- Усик "убил" всех плохой новостью: никто не ожидал, что он пойдет на такое13:14
- Одиночество в кайф: 3 знака Зодиака, которые умеют наслаждаться собой12:50
- Тымчук сделал важное заявление по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО12:31
- Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери12:09
- Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна15:06
- Внутри Кремля началась буря: у Путина остались считанные дни14:42
- Пять случаев, когда страховая не оплатит ремонт авто при ДТП14:01
- Одиночество в кайф: 3 знака Зодиака, которые умеют наслаждаться собой12:50
- Половина украинцев останется без пенсий: что делать10:53
- Приметы на Троицу 16 июня 2019 года10:36
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз09:47
- Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове22:31
- Названы доступные продукты, укрепляющие сердце15:14
- В США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. ВИДЕО14:47
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО
- Пушков пугает Зеленского войной: "Никто вам не даст денег, пока мы вас "убиваем""