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Эти фрукты и овощи в холодильнике хранить нельзя
В современной цивилизации люди привыкли к холодильникам и хранят в нем абсолютно все продукты, но какие овощи и фрукты нельзя хранить в нем задумывался не каждый.
Специалисты рассказали, какие продукты лучше не класть в холодильник, чтобы не испортился вкус и внешний вид, а сразу употреблять в пищу.
Хлеб
Довольно часто сегодня можно встретить людей, которые кладут хлеб в холодильник, чтобы он не заплесневел так быстро. По их мнению, этот продукт становится не таким черствым именно при низкой температуре. Только в таком случае стоит учесть тот факт, что хлеб абсорбирует все ароматы, которые есть в холодильнике. Хлеб будет не лучшим образом пахнуть, а из-за высокой влажности быстрее покроется плесенью. Лучшее хранение для данного продукта – в бумажном пакете при комнатной температуре.
Кофе
Еще один продукт, который не рекомендуется держать в холодильнике. Специалисты уверяют, что в холодильнике кофе теряет свои свойства, а его качества ухудшаются.
Тропические фрукты
Бытует мнение, что тропические фрукты - ананас, манго, киви и банан не хранятся в холодильнике. Специалисты объяснили причину. Во время транспортировки из дальних стран их обрабатывают специальными средствами, которые помогают фруктам сохранять лучший внешний вид и не портиться. Далее фрукты пакуются, консервируется и переправляется к нам. В магазинах и на прилавках фрукты начинают активно дозревать, поэтому их стоит как можно быстрее съесть, а не хранить при теплой или холодной температуре.
Следует учитывать, что хранение тропических фруктов при низкой температуре способствует потери вкусовых качеств. Бывает и так, что во время консервации в ящики попадаются фрукты с плесенью, которая может оказаться опасной, так как провоцирует серьезные онкологические заболевания.
Если вы купили не совсем дозревший фрукт, то лучше его оставить для дозревания. И прекрасным местом для этого будет кухонный шкаф. Дозревшие фрукты не стоит хранить вообще, их нужно сразу есть, в противном случае они быстро испортятся и будут потеряны деньги.
Яблоки и груши
Они выдерживают низкие температуры, но в холодильнике теряют свои полезные витамины, а повышенная влажность делает их уязвимыми, что приводит к быстрому гниению.
Статистика показывает, что охлаждающие холодильные витрины копят в себе большое содержание различных микроорганизмов, что провоцирует различные заболевания.
Прекрасной альтернативой холодильника в квартире может стать балкон (в холодное время года). Если нет такой возможности, то хранить данные фрукты лучше в картонных ящиках в темном и сухом месте. Главное, чтобы помещение проветривалось.
Овощи
Как выяснилось, далеко не все овощи разрешается хранить в холодильнике: картофель, лук, чеснок и томат ведут себя там непредсказуемо. Повышенная влажность в холодильнике провоцирует возникновение плесени на продуктах питания или скорую их порчу.
Картофель содержит в себе крахмал, который в холоде преобразует его в сахар и делает данный овощ сладким. Томаты при низкой температуре имеют свойство терять свои вкусовые качества. Чего не скажешь о баклажане, кабачке и тыкве, которые лучше всего хранить в холодилтнике.
Прекрасным местом для хранения корнеплодов является прохладная кладовая комната. Свеклу и морковь лучше хранить в картонных ящиках. Специалисты советуют складывать их слоями, а между ними посыпать шелухой от лука.
Теги: Донбасс, овощи, фрукты, холодильник
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