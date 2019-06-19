Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу

19.06.2019 22:45

Медики уже не первый год твердят, что шлепанцы и вьетнамки очень вредны и не просто портят походку, но и могут стать причиной искривления стопы.

Особенно такая обувь не рекомендована детям, у которых только идет процесс формирования скелета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

«Подобная обувь способствует развитию плоскостопию. В обуви на плоской и низкой подошве под тяжестью веса тела свод стопы опускается вниз, что ведет к деформации стопы, и потому особенно опасна такая обувка для детей. Помимо этого, шлепанцы очень портят походку и вызывают привыкание к неверному положению тела при ходьбе – потому подросткам такую обувь я тоже не рекомендую», — рассказала врач.

Поскольку в шлепках пятка не закреплена и постоянно ходит туда-сюда, есть риск развития так называемой пяточной шпоры. Потому для пляжа лучше приобрести тряпичные сандалики на небольшом каблучке либо с чуть-чуть повышенной платформой.