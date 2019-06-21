Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца

21.06.2019 20:55

Пользователь Twitter поделился невероятной историей, в которой фигурируют и убийства, и свадьба. И, кажется, она достойна того, чтобы ее перенесли на экран.

Юзер с ником sixthformpoet рассказал о том, как встретил свою жену, и настаивает на правдивости своих слов. История началась с того, что умер его отец. Он очень любил родителя и часто приносил цветы на его могилу в маленькой деревушке в Суссексе, Англия. Об этом пишет from-ua.

И всё бы ничего, если бы его не расстроило соседнее захоронение. Могила всегда была пуста, никто на нее никогда не приходил. Парень решил исправить ситуацию. И каждые две недели в течение двух с половиной лет он стал приносить цветы и отцу, и незнакомому человеку. По словам юзера, он даже стал ощущать странное родство с покойным. "Мне было жаль парня, похороненного рядом с моим отцом. Он умер на Рождество в возрасте 37 лет. Ему никто никогда не приносил цветы. <...> И я начал покупать их для умершего человека, которого даже никогда не видел, и стал думать о нем, как о друге», - говорит парень.

Но однажды ему пришло в голову погуглить имя покойника, и он узнал страшную правду. Этот человек был преступником: в Рождество он убил свою жену, затем ее родителей, а потом покончил с собой. Юзер почувствовал, что должен как-то оправдаться перед убитыми. Он отправился на их могилы — тоже с цветами. И пока он бормотал извинения, за его спиной появилась девушка, которая была племянницей убитой женщины. Они разговорились, парень пригласил ее на свидание. А спустя два года пара расписалась. «Да, именно так я встретил свою жену», — закончил историю sixthformpoet.