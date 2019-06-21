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Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
Легендарный британский ученый Стивен Хокинг предсказал ряд страшных катастроф и катаклизмов, ожидающих Землю.
По словам Хокинга, Землю ждет перенаселение к 2600 году. При этом ресурсов не хватит, даже если создать плавучие фермы. Не хватит воды и еды, чтобы прокормить человечество, пишет ДонПресс.
Также, по мнению ученого, стоит опасаться массового вымирания всего живого на Земле, ведь специалистам известно пять крупных массовых вымираний, когда свыше 80% видов живых организмов исчезали раз и навсегда.
Хокинг не исключал также и искусственные вирусы глобальное потепление и ядерную войну.
По словам ученого, землянам также стоит опасаться и столкновения с метеоритами.
Человечество также может погубить искусственны интеллект. Компьютер уже управляет финансами, конвейерами на заводах, скоро возьмет на себя управление автомобилем. Дальше — больше, всегда есть искушение передать умной машине, как можно больше сложных процессов.
Теги: Донбасс, катастрофа, Земля, предсказание, ученый
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