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Донбасс-только начало: эксперт озвучил пугающий прогноз для Украины
Как пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Умланд, научный сотрудник киевского Института евроатлантической интеграции и внештатный сотрудник Центра европейской безопасности в Праге, Россия в гибридной войне против Украины открыла для себя новое пространство для конфронтации: международные воды оккупированного Крыма и Азовского моря, пишет mhub.top.
Так, конфликт, произошедший 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, указывает на то, что «очаг российско-украинского военного конфликта может постепенно переместиться с Донбасса к Азовскому морю», полагает эксперт. Если на море еще произойдут подобные инциденты, то это может привести к закрытию портов Азовского моря для судоходства. Подобное развитие событий будет иметь серьезные экономические последствия.
«Украина не в состоянии просто перевести текущую торговлю, осуществляемую через Мариуполь и Бердянск, на другие маршруты. Эскалация в Азовском море еще больше подорвет и без того пошатнувшуюся социальную стабильность в юго-восточном регионе Украины и, вероятно, приведет к снижению экономического роста страны», – подчеркивает Умланд.
Развитию напряженности на побережье Крыма и юго-восточной Украины могут способствовать несколько одновременно действующих катализаторов, считает эксперт.
«Главным фактором, благоприятствующим возможной эскалации у Азовского моря, является запоздалая и ограниченная реакция Запада на конфронтацию в Керченском проливе», – указал Умланд.
На арест украинских моряков в прошлом году ЕС отреагировал нерешительно. Вместо этого Запад направил Москве множество вербальных и символических сигналов. «Такие, по сей день в основном нематериальные реакции Запада могут воодушевить Кремль на то, чтобы сместить российскую военную и прочую антиукраинскую деятельность с Донбасса к Азовскому морю», – считает автор статьи.
Вторым дестабилизирующим фактором в Азовском море и в Крыму является отсутствие международных организаций в регионе. «На юго-востоке Украины Кремль откровенно блокирует даже минимальное присутствие невооруженных наблюдателей из ОБСЕ и других организаций, не говоря уже о вооруженной миссии ООН», – говорится в публикации.
«Третьим фактором, который потенциально может смотивировать Кремль к дальнейшим авантюрным действиям между Азовским и Черным морями, может стать техническая неисправность или экономическая неэффективность нового моста над Керченским проливом», – полагает Умланд.
«Возможное закрытие или вовсе обрушение моста нанесет тяжелый удар по сформированному после аннексии Крыма общественному образу путинского режима и сделает более вероятными отвлекающие маневры со стороны Кремля – включая военные», – говорится в статье.
Другой инфраструктурной проблемой является для Кремля затруднительная ситуация с обеспечением Крыма пресной водой. В 2014 году Киев перекрыл подачу воды в Крым через Северо-Крымский канал.
Для решения этой проблемы Москва с 2014 года сделала мало, указывает Умланд. Если в ближайшее время проблема не будет решена, «жители Крыма будут все больше ощущать на себе последствия недостаточного водообеспечения в экономике и в конечном итоге и в повседневной жизни. Рост социальной напряженности на полуострове может дать еще один импульс сценариям эскалации. Москва, например, может попытаться взять под свой контроль закрытый на данный момент канал между Крымом и Днепром. В результате такой крупной военной операции регулярные российские войска окажутся глубоко внутри Украины, что может привести к началу новой, теперь официальной войны с участием регулярной армии», – пишет эксперт.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, прогноз
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