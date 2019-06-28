Крайне важный месяц: гороскоп Павла Глобы на июль 2019 года

28.06.2019 16:40

Июль будет крайне важным месяцем. Ожидается два судьбоносных затмения, а также позитивные изменения в положении планет. Нам понадобится больше здоровья и энергии, потому что мир каждого человека может преобразиться до неузнаваемости. Пять заговоров на крепкое здоровье помогут сохранить силы и приумножить их, пишет dailyhoro.

Овен

Овнам стоит активизировать свой источник силы. Это будет крайне динамичное время, в которое потребуется доля терпения и желание побеждать, а также максимальная вовлеченность во все процессы на работе и в личной жизни. Все планы желательно как можно тщательнее продумывать заранее, потому что риски и авантюры сейчас крайне опасны.

В целом у Овнов будет очень много сил, терпения и удачи. Главное — не откладывать важные дела на потом. Очень полезной окажется умеренная самокритика. У всех есть недостатки, но сильнее становятся только те люди, которые могут эти недостатки разглядеть. Меняться полезно всегда, а особенно — в июле 2019 года.

Телец

Тельцам стоит подумать над тем, как привлечь позитивные перемены. Пришло время сделать свою жизнь ярче. Представители этого Знака Зодиака станут крайне удачливыми в июле, особенно во второй его половине. Это будет время, когда можно добиться всего, чего хочет сердце и душа, но лучше не забывать и про обязанности.

Звезды советуют не зацикливать внимание на слухах и сплетнях. Если есть незначительные проблемы, то многие из них решатся сами собой. Это позволит Тельцам сфокусироваться на самом важном, не прибегая к многозадачности. Несмотря на то, что запас сил будет довольно большим, лучше не распылять его на дела, которые не важны. Звезды хотят, чтобы Тельцы закрыли все долги и преуспели в выполнении обязанностей.

Близнецы

Близнецам в начале месяца лучше пользоваться мощным заговором от невезения и проблем, потому что планеты и звезды окажутся в очень плохом настроении. Ближе к 8 июля ситуация изменится, и в жизнь Близнецов придет спокойствие, размеренность и позитив. Одним из лучших способов отдыха для представителей этого Знака будет шопинг, походы в гости, посещение интересных мероприятий.

Ближе к концу месяца могут начать волновать вопросы, связанные с будущим. Это будет означать, что пришло время отложить домашние дела и заняться поиском новых увлечений, хобби. Не нужно бояться злободневных проблем — в июле на всё будет время. Необходимо лишь расходовать его правильно, ведь это самый ценный ресурс.

Рак

Ракам в июле стоит опасаться недоброжелателей и врагов. Начинается время, когда самым полезным навыком будет умение разбираться в людях. Советы экстрасенсов помогут Ракам определить, кто враг, а кто друг. Чтобы победить в борьбе за место под солнцем, придется проявить изрядную настойчивость. Астрологи советуют не отступать назад при наличии трудностей.

Домашним хлопотам в июле стоит уделить особое внимание. Это прекрасный способ абстрагироваться от проблем на работе и расслабиться. Уборку стоит воспринимать как возможность улучшить домашнюю энергетику. Звезды и планеты на стороне Раков, поэтому их жизнь будет максимально приятной, пусть и не всегда простой.

Лев

Львам звезды советуют не раскрывать свои карты раньше времени. Все козыри лучше оставлять на руках, чтобы в решающий момент использовать их. В июле полезна хитрость и осмотрительность. Также рекомендуется не говорить никому о своих планах на будущее: завистники и недоброжелатели могут воспользоваться этой информацией в своих целях, и Львы столкнутся с проблемами.

В июле Вселенная дарует Львам большое терпение и выдержку. Это значит, что можно заниматься самыми сложными делами и тратить все свое время на работу. Ближе к концу месяца стоит почаще отдыхать и релаксировать. Конец июля — идеальное время для отпуска, смены обстановки, общения с семьей, новых знакомств. Львам стоит проводить побольше времени с романтичными и любящими людьми.

Дева

Звезды и планеты на протяжении всего месяца будут очень позитивными, а значит, у Дев появится возможность решить проблемы и стать успешнее в делах. Пять простых шагов к счастью помогут им сократить путь к мечте, а также настроиться на позитивную волну. Оптимистичный настрой поспособствует преодолению страхов и неуверенности.

Невосприимчивость к негативу — очень полезное качество, которое позволит Девам дольше оставаться в состоянии воодушевления. Ко всем делам желательно подходить с максимальным спокойствием, чтобы удача не покинула в самый ответственный момент.

Весы

Информация — вот главное богатство современного мира. Весам стоит начать впитывать в себя важную информацию, знания и опыт. Июль — идеальное время для обучения, повышения профессиональной квалификации. Неважно, каким путем это будет происходить — на специальных курсах или дома по книгам и обучающим материалам. Желание развиваться станет залогом сильной и положительной энергетики.

Физическая активность тоже станет хорошим способом улучшить жизнь. Помимо пользы для здоровья, нужно отметить пользу для настроения, ведь упражнения и активность позволяют бороться с агрессией и выгонять из себя лишний негатив. В июле нельзя проявлять равнодушие к своему здоровью и душевному состоянию.

Скорпион

Скорпионам в июле звезды советуют не спешить с выводами и не делать необдуманных шагов. В делах и на работе лучше сначала анализировать все происходящее, оценивать через призму жизненного опыта. В любви этот навык также будет полезным.

Это будет прекрасный месяц для того, чтобы закинуть удочку в новых важных делах, попробовать нечто новое. Благоприятное положение планет способствует развитию и позитивным переменам. Это время экспериментов, проб и ошибок, новых знаний. Также эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Скорпионам почаще мечтать. Это поможет обрести новую мотивацию, найти решение проблем.

Стрелец

В июле астрологи рекомендуют Стрельцам жить по законам Вселенной. Это значит, что нужно отвечать добром на добро, не таить злобы, не обижаться на близких. В делах и в работе камнем преткновения может стать отсутствие веры в себя. Важно помнить о том, что в жизни не всегда все идет так, как мы планировали или хотели, но в этом нет нашей вины. У Стрельцов как раз начинается такой период, когда происходят необъяснимые события, последствия которых не всегда приятны. Однако это не повод опускать руки.

В трудные минуты астрологи советуют Стрельцам проявляться сдержанность и спокойствие. Не стоит браться за все дела сразу — лучше помнить о главных приоритетах. Также звезды могут породить в сознании Стрельцов негативные мысли. Из-за этого в начале месяца не стоит принимать важные решения, особенно в сфере любви и отношений.

Козерог

У Козерогов начинается позитивное время, в которое получится справиться со всеми препятствиями и проблемами, начать новые дела и завершить старые. Этот месяц идеально подходит для поиска второй половинки, для общения с близкими людьми, для обретения новой мотивации. Опасность может исходить из разных источников, поэтому стоит прибегнуть к использованию камней-оберегов.

Важные решения в начале месяца лучше принимать осторожно, без спешки. Звезды советуют не рисковать лишний раз, не совершать опрометчивых поступков. При наличии больших изменений в работе и в жизни в целом лучше просить о помощи окружающих, потому что адаптация будет происходить не самым лучшим способом.

Водолей

Водолеи в июле встретят на своем пути много препятствий, но каждая победа будет максимально приятной и яркой. Даже небольшие достижения будут приносить максимум удовлетворения. Единственное, что по-настоящему опасно для представителей этого Знака, — завышенные амбиции. Стоит ставить перед собой понятные и простые цели, чтобы не разочаровываться в своих возможностях.

В отношениях с людьми желательно избегать пустых обещаний и лицемерия, а также не перетягивать на себя чужие проблемы. Искренность — лучшее оружие Водолеев в борьбе за место под солнцем и в стремлении повысить авторитет. Если кто-то из коллег, друзей или родных попросит о помощи, лучше не отказывать.

Рыбы

Рыбам желательно повременить с инициативой и дождаться подходящего повода проявить ее. Такая тактика будет полезной и в любви, и в делах. Пока не наступит удобный случай, а это, скорее всего, произойдет после 10 июля, лучше просто расслабленно заниматься неотложными делами и обязанностями. В попытках найти вторую половинку представителям этого Знака лучше обращать внимание на внутренний мир, а уже только потом на внешность человека. В работе важнее будет не то, чего хочется достичь, а то, какими путями к этому придется идти.

Главное — это правильный настрой. Сделать каждый день счастливым поможет утренняя медитация. Еще Рыбам понадобится немного терпения и выдержки. Звезды обострят их интуицию, которая не раз придет на помощь в непонятной ситуации. Полезными будут новые впечатления, эмоции. Возможно, пришло время сменить обстановку.