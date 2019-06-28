Особый обычай — призывать знакомого утопленника: приметы на 28 июня, что нельзя делать

28.06.2019 11:00

28 июня церковь отмечает Деть Фита. Это не лучший день для различных увеселений, так как происходит много несчастных случаев. Приметы на 28 июня предупреждают об опасности и помогут узнать любую правду, передают Подробности.

Традиции 28 июня

В этот день старались лишний раз не ходить в лес, на луга и особенно на реку. По обычаю, сегодня происходит множество несчастий. Особенно часто люди топятся в водоемах.

Однако некоторые специально идут на реку, чтобы узнать правду. И действительно, приметы на 28 июня говорят, что любой желающий в этот день может узнать правдивый ответ на всякий свой вопрос.

Есть особый обычай в этот день призывать знакомого утопленника и спрашивать у него правду.

Утром нужно на рассвете отправиться на реку, где утонул человек, который был лично знаком. Разговаривать с кем-то, пить, есть и расчесываться нельзя.

Придя к реке, нужно стать у кромки поприветствовать реку и произнести ее название. А потом прочитать особый заговор.

В ответ на заговор появится утопленник и правдиво ответ на любой вопрос. Один только минус у этого ритуала — порой заговорщик теряет речь навсегда и остается немым. Так бывает, потому что никому нельзя рассказывать о том, что было на реке. Поэтому утопленник и отнимает иногда язык.

Впрочем, находятся экстремалы, которым правду нужно узнать превыше всего.

Приметы на 28 июня

Роса утром сильная — год будет урожайным.

Туман утром стелется, значит, скоро будут дожди.

Кузнечики очень громко трещат — скоро будут сильные осадки.

Облака на закате желтого цвета — значит, завтра будет дождь.

Приметы на 28 июня говорят, что утопленник в День Фита любую правду расскажет. Но и без языка оставить может.

Сны сегодня могут исполнятся. Но если в течение месяца этого не случится, то уже можно и не ждать.