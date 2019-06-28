Все рубрики раздела
- Не поможет даже диета: медики рассказали о симптоме, мешающем сбросить вес14:24
- Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина11:30
- Особый обычай — призывать знакомого утопленника: приметы на 28 июня, что нельзя делать11:00
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу09:59
- Названы действенные способы уберечься от комаров09:23
- Медики назвали вещи, которые нельзя делать при похмелье08:33
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию11:24
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару22:15
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
Особый обычай — призывать знакомого утопленника: приметы на 28 июня, что нельзя делать
28 июня церковь отмечает Деть Фита. Это не лучший день для различных увеселений, так как происходит много несчастных случаев. Приметы на 28 июня предупреждают об опасности и помогут узнать любую правду, передают Подробности.
Традиции 28 июня
В этот день старались лишний раз не ходить в лес, на луга и особенно на реку. По обычаю, сегодня происходит множество несчастий. Особенно часто люди топятся в водоемах.
Однако некоторые специально идут на реку, чтобы узнать правду. И действительно, приметы на 28 июня говорят, что любой желающий в этот день может узнать правдивый ответ на всякий свой вопрос.
Есть особый обычай в этот день призывать знакомого утопленника и спрашивать у него правду.
Утром нужно на рассвете отправиться на реку, где утонул человек, который был лично знаком. Разговаривать с кем-то, пить, есть и расчесываться нельзя.
Придя к реке, нужно стать у кромки поприветствовать реку и произнести ее название. А потом прочитать особый заговор.
В ответ на заговор появится утопленник и правдиво ответ на любой вопрос. Один только минус у этого ритуала — порой заговорщик теряет речь навсегда и остается немым. Так бывает, потому что никому нельзя рассказывать о том, что было на реке. Поэтому утопленник и отнимает иногда язык.
Впрочем, находятся экстремалы, которым правду нужно узнать превыше всего.
Приметы на 28 июня
Роса утром сильная — год будет урожайным.
Туман утром стелется, значит, скоро будут дожди.
Кузнечики очень громко трещат — скоро будут сильные осадки.
Облака на закате желтого цвета — значит, завтра будет дождь.
Приметы на 28 июня говорят, что утопленник в День Фита любую правду расскажет. Но и без языка оставить может.
Сны сегодня могут исполнятся. Но если в течение месяца этого не случится, то уже можно и не ждать.
Теги: Донбасс, праздник, приметы, водоем, утопленник
- Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день
- Что нельзя делать в новогоднюю ночь 2019
- 27 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать
- Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия праздника
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ
- Украинские патриоты расклеили в Донецке листовки ко Дню Конституции09:39
- Утро у пунктов пропуска: везде - очереди08:46
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”08:17
- В Лисичанске подростки забросали пенсионера камнями07:59
- «Получат все»: Пушилин сделал заявление о паспортах РФ07:43
- Стало известно, как Медведчук чуть "не падал на колени" перед главарями "ДНР/ЛНР"07:27
- В ОРЛО на одну ночь отменят действие комендантского часа22:04
- В Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка20:01
- В Донецкой области уничтожены боеприпасы, а также оказана помощь на КПВВ18:38
- В Генштабе ВСУ заявили об отводе войск в одном из районов под Мариуполем17:23
- Не поможет даже диета: медики рассказали о симптоме, мешающем сбросить вес14:24
- Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина11:30
- Особый обычай — призывать знакомого утопленника: приметы на 28 июня, что нельзя делать11:00
- Путин и Трамп встретились накануне саммита G20: Песков раскрыл, о чем говорили лидеры РФ и США10:42
- Порошенко обвинен в контрабанде и поддержке сепаратистов10:18
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу09:59
- Украинские патриоты расклеили в Донецке листовки ко Дню Конституции09:39
- Названы действенные способы уберечься от комаров09:23
- Утро у пунктов пропуска: везде - очереди08:46
- Медики назвали вещи, которые нельзя делать при похмелье08:33
- Не поможет даже диета: медики рассказали о симптоме, мешающем сбросить вес14:24
- Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина11:30
- Особый обычай — призывать знакомого утопленника: приметы на 28 июня, что нельзя делать11:00
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу09:59
- Названы действенные способы уберечься от комаров09:23
- Медики назвали вещи, которые нельзя делать при похмелье08:33
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию11:24
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару22:15
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов
- Грядет ДНР? В Волновахе в магазинах можно рассчитываться рублями
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару
- "Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке
- Украинцы хотят, чтоб Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками
- Экологическая катастрофа назревает на Львовщине: «Представляет опасность»