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Особый обычай — призывать знакомого утопленника: приметы на 28 июня, что нельзя делать

28.06.2019 11:00
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Особый обычай — призывать знакомого утопленника: приметы на 28 июня, что нельзя делать

28 июня церковь отмечает Деть Фита. Это не лучший день для различных увеселений, так как происходит много несчастных случаев. Приметы на 28 июня предупреждают об опасности и помогут узнать любую правду, передают Подробности.
Традиции 28 июня
В этот день старались лишний раз не ходить в лес, на луга и особенно на реку. По обычаю, сегодня происходит множество несчастий. Особенно часто люди топятся в водоемах.
Однако некоторые специально идут на реку, чтобы узнать правду. И действительно, приметы на 28 июня говорят, что любой желающий в этот день может узнать правдивый ответ на всякий свой вопрос.
Есть особый обычай в этот день призывать знакомого утопленника и спрашивать у него правду.
Утром нужно на рассвете отправиться на реку, где утонул человек, который был лично знаком. Разговаривать с кем-то, пить, есть и расчесываться нельзя.
Придя к реке, нужно стать у кромки поприветствовать реку и произнести ее название. А потом прочитать особый заговор.
В ответ на заговор появится утопленник и правдиво ответ на любой вопрос. Один только минус у этого ритуала — порой заговорщик теряет речь навсегда и остается немым. Так бывает, потому что никому нельзя рассказывать о том, что было на реке. Поэтому утопленник и отнимает иногда язык.
Впрочем, находятся экстремалы, которым правду нужно узнать превыше всего.
Приметы на 28 июня
Роса утром сильная — год будет урожайным.
Туман утром стелется, значит, скоро будут дожди.
Кузнечики очень громко трещат — скоро будут сильные осадки.
Облака на закате желтого цвета — значит, завтра будет дождь.
Приметы на 28 июня говорят, что утопленник в День Фита любую правду расскажет. Но и без языка оставить может.
Сны сегодня могут исполнятся. Но если в течение месяца этого не случится, то уже можно и не ждать.



Теги: Донбасс, праздник, приметы, водоем, утопленник
 
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