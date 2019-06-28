В ПАСЕ проиграла не Украина, а политика Порошенко

28.06.2019 19:21

Громко хлопнув дверями, крича о предательстве и тридцати серебряниках, украинская делегация демонстративно и скандально покинула ПАСЕ. Украинский посол при Совете Европы отозван, а украинские «патриотические» СМИ и политологи тут же начали клеймить Ассамблею как продавшуюся Кремлю, и ставить под вопрос смыл дальнейшего пребывания в ней Киева. Что же произошло на самом деле? Действительно ли Европа предала Украину, и что теперь с этим делать?

Украина, Россия и ПАСЕ

Давайте вспомним, как развивалась эта тема. В апреле 2014-го, в ответ на аннексию Крыма, Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вывести свои войска с полуострова, исключила российскую делегацию из руководства комитетов и лишила её права голоса до конца года. В январе 2015-го эти санкции были продлены еще на несколько месяцев – и тогда российская делегация покинула ПАСЕ «в знак протеста» (типа как сейчас украинская), отказавшись участвовать в её заседаниях.

В 2015 и 2016 годах, после активного лоббирования вопрос командой Порошенко, ПАСЕ приняла две резолюции, назвавшие войну на Донбассе «российской агрессией». Принятие было довольно странным: в обоих случаях «за» голосовало чуть менее половины делегатов из ста присутствовавших (всего там 318 мест), и в основном это были голоса Украины и её «друзей» (Грузии, Польши, Прибалтики). А вот Старая Европа (Германия, Франция, Италия, Испания) в тех голосованиях практически не участвовала. Речь даже не о том, что немцы и французы воздерживалась, нет – многие их делегаты вообще не присутствовали на рассмотрении украинских вопросов. Это очень важная деталь, которую почему-то всегда упускали.

И всё же Петр Алексеевич тогда называл это величайшей победой украинской дипломатией и скорым концом «российской империи». Россия, со своей стороны, выставила свои условия: вернуть её все полномочия и права члена ПАСЕ, без всяких ограничений. А до тех пор она вообще перестала участвовать в заседаниях ПАСЕ, с 2017 года перестала платить туда членские взносы (35 миллионов евро в год), заявив, что может прекрасно обойтись и без Ассамблеи.

Последнее «ай-ай-ай» Москве ПАСЕ высказала в январе нынешнего 2019 года, призвав её освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Опять же, в зале тогда находилось всего 122 делегата, из которых «за» проголосовали 103, и опять-таки в основном это были Украина и её «друзья». В Москве на эту резолюцию просто не обратили никакого внимания.

После президентских выборов в Украине, ситуация в ПАСЕ изменилась. Голос украинской делегации звучал там уже не так уверенно – возможно потому, что она состоит из представителей теперь уже бывшей власти (НФ и БПП). Владимир Зеленский, в отличие от Петра Порошенко, ездить в ПАСЕ и выступать перед пустым залом не хотел. Ну а делегации Старой Европы, доселе в основном игнорировавшие украино-российский спор, вдруг «проснулись» и решили вернуть Россию в ПАСЕ.

17 мая комитет министров Совета Европы (министры иностранных дел и послы при СП) 39 голосами из 47 принял заявление о «равноправном участии в ПАСЕ всех государств» и пригласила всех членов Ассамблеи (включая Россию) принять участие в летних заседаниях. Отдельно было подчеркнуто о важности членских взносов: это был прямой посыл к России, которая задолжала ПАСЕ уже порядка 70 миллионов евро (не считая взноса за нынешний год). Для ПАСЕ с его дефицитом бюджета это серьезная сумма, а Россия, наряду с Германией и Францией, являлась основным донором Ассамблеи - взносы Украины, например, всего около 1 миллиона евро в год. При этом платить взносы за кого-то (вместо России, например) не позволяется.

В июне ПАСЕ подготовила резолюцию о возвращении делегации России, и делегации Старой Европы дали понять, что её поддержат – фактически, уже тогда порошенковская дипломатия потерпела крах. Но она ещё сопротивлялась: 24 июня украинская делегация (Геращенко, Арьев, Гончаренко и др.) попытались привычно заблокировать принятие резолюции лавиной поправок (свыше 200), но они забыли, что находятся не в Верховной Раде. Предложение внесение поправок отклонили (110 голосов из 162 высказались «против»).

На следующий день, 25 июня, резолюция была принята 112 голосами, при 62 «против» и 10 воздержавшихся. Попытка оспорить эту резолюцию оказалась неудачной, равно как и поставить России условия: отпустить украинских моряков, сотрудничать со следствием по катастрофе рейса MH17, расследовать убийство Немцова и прекратить репрессии геев в Чечне. Как видим, о Донбассе и Крыме – ни слова, они для ПАСЕ оказались менее важными темами, чем чеченские «голубые»! Москва же твердо придерживалась своей позиции: никаких условий, иначе мы не вернемся.

И тогда к вечеру 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию о возвращении российской делегации всех полномочий. «За» проголосовали 116 депутатов, против 52 и 16 воздержались. В обоих резолюциях «за» голосовали в основном Старая Европа, а также Турция с Арменией и Азербайджаном.

Разрыв шаблонов

Дальше были демарш украинской делегации, отзыв посла «для консультаций», заявления Климкина, обвинения в адрес Зеленского и создание «могучей кучки» из делегаций Украины, Польши, Грузии и прибалтийских республик, заявившей о «кризисе доверия в ПАСЕ». А говоря недипломатическим языком – истерика по причине разрыва шаблонов, которыми несколько лет пользовалась украинская делегация. А вслед за шаблонами громко разорвались… то, что у «патриотов» ниже вышиванки.

Эти политические шаблоны были написаны Александром Турчиновым, а потом Петром Порошенко, и они были основой украинской политики последних пяти лет. Их суть в следующем: не сопротивляться России самим (не дай Бог, Путин и правда нападет), а спрятаться от неё за спиной мирового сообщества, организовать её международную блокаду, уповать на введенные Западом антироссийские санкции и «скорый развал России».

Реализовать эту политику удалось лишь частично, то есть спрятаться только за спиной США. Политолог Константин Бондаренко охарактеризовал её как «быть шакалом Табаки при американском Шерхане». Проблема в том, что в этом мировом зверинце Старая Европа – это союз Акелы, Багиры, Балу и Каа, которым выгоднее сотрудничать с Маугли, чем сожрать его напополам с Шерханом.

Порошенко обманывал украинцев, когда уверял их, что «весь мир с нами». Точно так же он пытался обмануть европейцев, уверяя их, что «Украина остановила российскую агрессию на Европу». Впрочем, обдурить европейцев как раз таки не удалось, в отличие от многих украинцев. Отсюда и такая растерянность сторонников «европейского выбора» - как же так, почему Европа нас предела?! Но с чего они взяли, что Европа предала Украину?

«А как же Майдан?!» - не унимаются они. Да, вся Европа поддержала оба украинских Майдана. Почему бы их и не поддержать, если они оба были «проевропейскими», хотя бы на словах? Но есть большая разница между поддержать в Украине проевропейских политиков, и даже вырвать Украину из сферы влияния России – и пойти на собственную конфронтацию с Россией. Последнее Европе не нужно – по меньшей мере, Старой Европе уж точно.

К тому же, в немалой мере похолоданию отношений между Европой и Украиной способствовала политика Турчинова-Яценюка и Порошенко. Они заявляли, что на Майдане победили демократия и европейский вектор – и сразу же просили «дайте грошей!». Затем они заявляли, что Украина грудью защищает Европу от российской агрессии – и тут же снова протягивали руку «дайте грошей!». Но Евросоюз – не США, у него не предусмотрены фонды на поддержку «дружественных режимов».

Тем не менее, ЕС проявил политическую порядочность, когда единодушно осудил аннексию Крыма – не из большой любви к Украине, но ради принципа нерушимости границ. Старая Европа пошла навстречу мирным инициативам Петра Порошенко, вошедшим в основу Минских соглашений – и создала Нормандский формат. И терпеливо сетовала, почему же Петр Алексеевич тормозит выполнение собственных же инициатив. Старая Европа кряхтя, но поддержала антироссийские санкции. А когда потом Порошенко, под влиянием США, перешел к более «воинственной» риторике, призывая всех «сплотиться в решительной борьбе с агрессором», Старая Европа хоть и не поддержала его, но и не сказала «нет», а терпеливо выжидала несколько лет.

И вот теперь, похоже, время выжидания вышло, поскольку все говорят о том, что возвращение российской делегации в ПАСЕ – это первый шаг к отмене большинства антироссийских санкций. По крайней мере, их постепенно пересмотрят: оставят какие-то санкции за аннексию Крыма, но они будут скорее символическими. Основные же, от которых терпит убытки европейская экономика, постепенно и «втихаря» снимут. К тому же это обусловлено не только экономическими соображениями, но и деланием избавиться от политического диктата США.

Немалую роль сыграли и еще два фактора. Во-первых, в период с 2014 по 2016 год политика Порошенко взяла резкий крен от Европы в сторону США. В том числе по вопросу конфликта с Россией и способов его разрешения. Европе это не понравилось, Европа увещевала «девочки, помиритесь», а вот Америка подначивала к затяжному противостоянию. Собственно говоря, оба пути одинаково малоэффективны. Разница межу ними в том, что европейский абсолютно мирный и безопасный (в первую очередь для самой Европы), но ведет к неизбежным уступкам Украины перед Россией (Крым теряется, Донбасс получает «особый статус»), что расценивается национал-патриотами как капитуляция. Американский же предусматривает замораживание ситуации и развитие затяжного нарастающего противостояния. Тут Украина формально не сдается, хотя фактически все так же остается без Крыма и половины Донбасса, а само противостояние может вспыхнуть горячим конфликтом – а это уже сильно не нравится Европе. Вон как её обеспокоил инцидент в Керченском проливе!

Во-вторых, призывая на помощь весь мир, усердно создавая видимость какой-то эпической войны против «российского агрессора», в реальности порошенковская Украина сделала для этого едва ли не меньше всех. «Вы за нас заступитесь, а мы пока покурим!» - и ведь не только курили, но торговали с этим самым агрессором, мутили с ним коррупционные схемы, и даже требовали от него не прекращать транзит газа через Украину! Прагматичной Старой Европе такая политика «хитрого дурака» сильно не понравилась.

Жить по-новому

Итак, в ПАСЕ возвращается Россия. Стоит ли по этому поводу рвать на волосы и вышиванки, голосить о «зраде» и демонстративно покидать Ассамблею? Нет. Главная причина скандала и истерики, поднятых украинской делегацией, состоящей из «порохоботов» и «народнофронтовцев», это провал политики Порошенко, которую они проводили. Тем более, на носу парламентские выборы, и им очень нужны какие-то перформансы.

Перенести вину за провал этой политики на продавшихся Путину немцев и французов, а также на Владимира Зеленского – отличная идея! А тут так кстати совпало, что накануне этого голосования в ПАСЕ Зеленский встречался с Меркель и Макроном. И после этой вопиющей «зрады» он не помчался в ПАСЕ размахивать «доказательствами агрессии», и даже не собрал в Киеве СНБО, а лишь ограничился высказыванием сожаления. Самое время заорать «кого мы выбрали!?», а потом запустить на телеэкран Петра Алексеевича, обещающего поднять все свои связи и спасти Украину (и Европу тоже) от грядущей оккупации.

И всё же, как на это реагировать? Спокойно. Украина далеко не первая и не последняя страна, которую мировое сообщество «кинуло» ради своих собственных интересов. Знаете, сколько в своё время ООН напринимало резолюций и санкций в отношении Израиля? Ну да, сейчас все и забыли, что Израиль тоже государство-агрессор, захвативший Палестину и кусок Иордании. Точно так же были забыты претензии к Китаю за оккупацию Тибета. Это не говоря уже о том, что мир спокойно смотрит на то, как США вторгается в ту или иную страну по своему усмотрению. Так что и возвращение России в ПАСЕ, и даже возможное послабление антироссийских санкций воспринять стоически. Во-первых, эти типично для мировой политики, а во-вторых, не очень-то эти санкции и помогли!

Вообще, Украине необходимо как можно скорее выйти из матрицы, созданной Порошенко, и серьезно подумать о своем настоящем и будущем – а не устраивать бесконечные срачи о прошлом. Кое-что придется осознать, кое с чем смирится. Например, что вернуть Крым в обозримом будущем Украина не сможет, и он безнадежно утерян на очень длительный срок, возможно даже навсегда. Это если по факту, формально же можно продолжать считать его оккупированной украинской территорией, главное только не посылать больше в Керченский пролив украинские катера – пожалейте моряков!

Зато есть очень хорошие шансы уже скоро вернуть домой в Украину Донецк и Луганск, совершенно мирным способом – если перестать идти стопами Порошенко и отказаться от политики тупого упрямства. Будет ли это «капитуляцией», о которой вопят «порохоботы» и радикалы? Ничуть. Украина получит взад свои территории и своих граждан (пусть часть из них будет уже с двойным гражданством), которые будут жить по законам Украины и голосовать на выборах за украинские партии. Всё, конфликту конец! Взамен Украина не теряет ничего, кроме чьей-то гипертрофированной гордыни: мол, «а як же так, вони ж сепари!». Уже не будут «сепарами», так что успокойтесь!

Еще более важно осознать, что защита Украина – дело рук самой Украины, а не Европы или США. Европа нас защищать не хочет, а помощь США может выйти боком, поскольку Вашингтону Украина нужно только как орудие против России. Наши отношения могли бы быть союзническими, но сейчас это отношения сеньора и вассала, что совершенно недопустимо и должно быть исправлено. Потому что нельзя строить свою «независимость» от России на основе зависимости от Америки или еще от кого-то. И вот когда это осознание наступить, то и подобные голосование в ПАСЕ не будут выглядеть национальными катастрофами.

Что же касается демонстративного ухода из ПАСЕ, то это, безусловно, глупость – как и вообще поведение украинской делегации. Скажем так: её отсутствие там заметят немногие, да и то лишь потому, что в Ассамблее станет намного спокойнее. Впрочем, уже через месяц-полтора состав украинской делегации обновится. И если клоунов в ней заменят политики, то она вернется в ПАСЕ и сможет отстаивать там интересы Украины уже не глупыми выходками, а мудрой дипломатией.

Источник from-ua.