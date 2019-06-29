Думаете, американцы за Украину воюют? Им плевать на нас - Михаил Чаплыга

29.06.2019 10:10

Соединенные Штаты Америки используют Украину в качестве разменной монеты в экономических войнах с Россией в Европе. И раз уж украинские власти готовы быть аргументом для этой войны с россиянами, то должны подороже себя продать. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал политический эксперт и блогер МИХАИЛ ЧАПЛЫГА.

- В Японии проходит саммит G20, на полях которого встретились Путин и Трамп. Они говорили и об Украине. Что значат эти переговоры?

- А до этого, заметьте, состоялась встреча в Израиле, где господин Патрушев (секретарь Совбеза РФ) встречался с Джоном Болтоном (советник президента США по нацбезопасности). И там тоже говорили об Украине, Венесуэле и Сирии.

То есть мы имеем треугольник – Сирия, Венесуэла, Украина. Венесуэла – Соединенным Штатам с сохранением каких-то интересов России, Украина – России с сохранением каких-то интересов Соединенных Штатов, Сирия – 50/50, но Израиль тянет руку вместе с Турцией, поскольку они тоже хотят поучаствовать.

Это геополитика. Есть страны, которые грабят, и страны, которых грабят. Других стран нет.

Есть еще страны – хранители награбленного. И есть еще страны-транзитеры, а-ля Молдова. Они нужны как транзит, поэтому здесь не стрелять, потому что ходят грузы. Приблизительно так работает этот глобальный мир. Мы кто?

- Мы - пища в этой цепочке.

- Совершенно верно. С нас выкачали самое ценное – да хрен с той нефтью, мы новую найдем, хрен с тем газом, мы вторые по его запасам, хрен с тем янтарем, лес жалко, природу. Самое ценное – люди. Потому что это то, чего нельзя профессионально вырастить быстрее, чем за 25-30 лет. То есть надо 30 лет вкладывать в медицину, образование, воспитание, культуру. 30 лет – это самое ценное. И что сделали? Забрали. Нефть купить можно, а людей где купишь?

И думаете, это интересует кого-то из детей в кедах или мега-политиков, которые кричат – землю продадим/не продадим, "залізницю" продадим/не продадим, порты продадим/не продадим. Да гори эти порты пропадом – новые построим. Были бы те, кто могут взять карандашик и нарисовать этот порт и построить.

Аналогично говорят и о Донбассе. Больше говорят о территории, а не о людях.

- Вот. Вы о людях говорите. А как Кабмин вообще отнесся к тем, кто переселился? В любой нормальной стране стоя аплодируют людям, которые с образованием и готовы работать. А у нас? Да это же социальное бремя приехало. Где бы их… чтобы они уехали обратно. Вот как у нас отнеслись.

Если у нас так к людям относятся, конечно, они сбегут отсюда. И мы теряем самое ценное – мы теряем людей. А без людей это просто территория – сюда придут эти свингеры в кедах и поотдают все. Если мы не инвестируем и не защищаем человека, граждан, самое ценное?

Ради чего вообще все существует? Ради живого бьющегося сердца. Если это не есть главное, то в таком случае мы станем донорами территорий, сердец, людей – всего.

- С вами трудно не согласиться. Но что могли обсуждать Путин и Трамп по украинскому вопросу?

- Передачу Украины. Вот и все. Украина не может быть…

У американцев есть поляки в Европе и "троянский конь" Британия. Это вечная связка. Поляки всегда были "троянским конем" в новой группе расширения в Евросоюзе. Поляки – единственные, кто перешел на 100% на американский газ.

Те же немцы, гады, упираются. Строят себе какой-то Северный поток.

И тут Украина. Вы думаете, они за Украину воюют? Им плевать на Украину. Но некрасиво же выйти и сказать – вы знаете, весь мир пока занят большой геополитической войной, которая называется "экономические войны". Мы, нормальные взрослые дяди и тети, воюем, занимаемся делом. Раньше копьями кидались, теперь занимаются санкциями. Экономические войны ведут каждый для себя. Но это же звучит как-то некрасиво. Вроде уважаемые люди и воюют – некрасиво. Бьют морды друг другу. Но они за права человека.

Украина – это аргумент. А как еще США выйти и сказать, что гадкая Европа не хочет покупать у них сланцевый газ, в который они денег вложили, и лезет к русским и берет у них газ (Северный поток-2 строит). Не комильфо.

А сказать – вы знаете: эти русские напали на Украину, надо санкции наложить. Поэтому мы и страна – аргумент. Мы даже не субъект и не объект. Мы аргумент. Так хрен с этим – давайте зарабатывать на том, что мы аргумент. Дань нам платите за то, что мы аргумент в вашей войне.

- Может проблема Украины и украинской власти в первую очередь состоит в том, что они не умеют зарабатывать?

- Проблема в узколобости и жадности. Если вы уже Родиной торгуете, так продайте ж эту Родину по такой цене, чтобы мне не было стыдно. Ну что ж я краснеть то должен за вас? Продайте уже хоть по цене хорошей. Да и себе хоть заработайте.

Но у них мозг так не работает. Для того, чтобы объять цифру 600 млрд или триллион, надо чтобы мозг чуть был устроен по-другому. Вот не понимает он триллион, у него столько нулей не вмещается, он их по пальчикам будет считать, а пальчиков нет столько. А вот если ему сказать – миллион тебе в карман наличкой, то сразу: "Мы все поняли". Но если миллион в карман, то и Родину всего за 10 продадим. Вот в чем беда.