Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими

02.07.2019 14:44

Такая ситуация, к сожалению, не редка. Где-то она возникает в силу непреодолимых жизненных обстоятельств, где-то партнёры, наделав ошибок, слишком поздно понимают, как тяжело им друг без друга, пишет Диалог.UA .

Встречаются такие не придуманные истории, когда люди, влюблённые друг в друга в далёкой молодости, пытаются начать всё сначала уже в конце жизни. Бывает и так, что, встретившись через много лет, бывшие любовники вновь начинают встречаться, ломая теперь уже собственные семьи и причиняя боль нынешним близким. В такой ситуации понятно лишь одно. Есть два человека, которые любят друг друга, и любить других им уже не надо. Но живут они не с теми, кого любят. Астрологи говорят, что, изучая звёзды, можно понять, среди каких знаков Зодиака наиболее часто встречаются люди с похожей судьбой. Водолей Представители этого знака Зодиака сами по себе очень замкнутые. Этакие «человеки в футляре». Они редко проявляют свои эмоции и любовь ярко, не любят болтать всю ночь напролёт. Их партнёр может всю жизнь прожить рядом со своим Водолеем, но так и дойти до глубин его души. Жена Водолея будет рассказывать своим знакомым, что, мол, супруг такой молчун, слова лишнего не вынешь. Только за этой молчаливостью может скрываться когда-то разрушенная любовь. Однако такова натура Водолея – он никогда ни словом, ни делом даже не намекнёт своей нынешней половине о том, что она нелюбима. Просто будет скрываться за маской молчуна. Лев Эти ребята – шумные и беспокойные. В отличие от Водолея, Лев может постоянно укорять свою половинку в том, что это она сгубила ему всю жизнь, что он живёт с нелюбимым человеком. Хотя, по большому счёту, Лев мог встретить свою нынешнюю половинку уже после того, как потерял предыдущую. Но такая уж натура у Льва - барская. Молчать не станет, напротив, всегда даст понять, что он тут ради другого своей судьбой жертвует. Ранее Глоба назвал рецепт счастья для знаков Зодиака. Телец Тельцы упрямы до невероятности. Сжигая мосты по собственному минутному порыву, они потом всю жизнь будут это переживать в себе, срываясь на тех, кто с ними рядом в этот момент. Свои ошибки Тельцы способны признавать разве что в конце жизни. И только тогда они с сожалением понимают, что, будь они менее упрямыми, свою любовь можно было вернуть намного раньше. Теперь же остаётся только прогуливаться по парку вместе с внуками – её и своими. Может, потому Тельцы нередко входят в рейтинг самых глупых знаков Зодиака?