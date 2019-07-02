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Опасное солнечное затмение 2 июля: на кого оно повлияет и что нельзя делать
Во вторник, 2 июля, в 22:17 по киевскому времени в одиннадцатом градусе знака Рак произойдет полное солнечное затмение. Данное небесное явление можно наблюдать в некоторых странах Южной Америки перед закатом. Тем не менее, его влияние будет ощущаться и в Украине, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок, пишет Диалог.UA
Как затмение повлияет на знаки Зодиака "Осторожными в этот день стоит быть всем, но особую бдительность нужно проявлять Ракам и тем, у кого в гороскопе в этом знаке расположились важные для жизни и деятельности планеты", — рекомендует она. В группе риска также находятся представители знаков так называемой кардинальной четверки, в которую, помимо Рака, входят Весы, Овен и Козерог. Связанный с затмением дискомфорт будет ощущаться дней за десять до его начала. Он может проявляться в виде конфликтов на работе и плохого самочувствия — под ударом в это время оказываются грудь и желудок, усиливается активность вирусных инфекций.
Так как 2 июля Марс переходит в знак Льва, в котором задержится на полтора месяца, это сделает людей "падкими" на массовые мероприятия культурного характера — театрализованные представления и фестивали. А вот новые идеи воплощать в жизнь не рекомендуется — ваш труд, скорее всего, окажется напрасным. Так как солнечное затмение в Раке делает людей добрее и вызывает желание помогать, нужно быть немного осторожнее и сдерживать свои эмоции, так как вместе с желанием помогать и сочувствовать затмение принесет и ранимость, излишнюю чуткость и навязчивое дружелюбие.
Планирующиеся на эти дни значимые встречи или поездки лучше перенести на другое время. Желательно не воспринимать всерьез оскорбления, громкие высказывания и обещания в это время. Поэтому нужно постараться провести 2 июля в спокойной обстановке и не совершать ничего необычного или рискованного. К тому же, день солнечного затмения — это благоприятное время для занятий духовными практиками, которые позволят достичь полной гармонии с собой и миром. Также рекомендуется в это время уделять внимания своей семье, а главное, встретить день затмения с хорошим настроением. Еще один немаловажный момент — в момент затмения энергия Солнца поможет быстро избавиться от ненужных связей, устаревших идеалов и ценностей. Например, можно порвать с людьми, которые вам не нравятся, выйти из плохой компании, уволиться с надоевшей работы. "Важно также помнить, что 2 июля начинается так называемый коридор затмений. В это время возможны таинственные события, которые невозможно понять с точки зрения обычной логики", — считает Валентина Виттрок. Усугубит положение ретроградный Меркурий, который будет двигаться вспять в период с 7 июля по 1 августа. В это время возможны поломки техники, финансовые погрешности, путаница в документах, срыв запланированных поездок, препятствия в бизнесе и личной жизни.
Теги: Донбасс, солнечное затмение, знаки Зодиака
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