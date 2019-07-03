Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Врачи рассказали, в чем опасность арбузов

03.07.2019 18:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

На прилавках наших магазинов уже появились первые арбузы. Медики рассказали, чем они могут быть опасны.

Покупка арбуза в начале июле — сродни игре в лотерею. Нет никакой гарантии, что купленная тобой ягода будет такой же полезной, как и вкусной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Дело в том, что при выращивании арбуза в парниках используется большое количество минеральных удобрений, а во время роста и созревания их обрабатывают химикатами, предназначенными для уничтожения сорняков и вредителей. Здоровье после употребления такого продукта может оказаться подорванным.

Проникающие в арбуз химикаты вызывают общую слабость, головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, а также способны привести к нарушениям в работе эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем.



Теги: Донбасс, здоровье, врачи, опасность, арбуз
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх