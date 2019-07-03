Врачи рассказали, в чем опасность арбузов

03.07.2019 18:45

На прилавках наших магазинов уже появились первые арбузы. Медики рассказали, чем они могут быть опасны.

Покупка арбуза в начале июле — сродни игре в лотерею. Нет никакой гарантии, что купленная тобой ягода будет такой же полезной, как и вкусной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Дело в том, что при выращивании арбуза в парниках используется большое количество минеральных удобрений, а во время роста и созревания их обрабатывают химикатами, предназначенными для уничтожения сорняков и вредителей. Здоровье после употребления такого продукта может оказаться подорванным.

Проникающие в арбуз химикаты вызывают общую слабость, головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, а также способны привести к нарушениям в работе эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем.