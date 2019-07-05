Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

День благоприятен для профессионального роста Скорпионов: гороскоп на 5 июля

05.07.2019 09:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
День благоприятен для профессионального роста Скорпионов: гороскоп на 5 июля

Гороскоп для всех знаков Зодиака, предлагает from-ua.

Гороскоп на 5 июля 2019 Овен
Возможно, предполагаемые жизненные проблемы сегодня проявятся во всей красе и будут носить совершенно конкретный характер. Бдительные Овны должны уже быть во всеоружии. Победив обстоятельства, вы можете подняться на ступеньку выше и будете довольны собой.
Гороскоп на 5 июля 2019 Телец
Вероятно, эмоции Тельцов будут обусловлены практическими идеалами, которые для них наиболее привычны или полезны. Многие будут не способны на какое-либо независимое от этих идеалов чувство. Обращайте внимание сегодня на то, как вас оценивают окружающие, и вовремя реагируйте на текущие жизненные обстоятельства.
Гороскоп на 5 июля 2019 Близнецы
Начало нового дня сегодня отмечено встречами с новыми людьми и успехами близких. Близнецы разносторонне развиты и смогут обеспечить себе благосостояние во многих сферах деятельности. Опирайтесь на свой авторитет и на связи с выгодными партнерами. Очень кстати окажутся старые друзья.
Гороскоп на 5 июля 2019 Рак
Сегодня вероятны новые назначения на ответственные должности. Ваши доходы скорее всего вырастут, возможности увеличатся, а популярность и авторитет — возрастут. Удача возможна при одном непременном условии: вы должны отказаться от любых начинаний и экспериментов — они обречены на крах! Только движение по проложенному ранее руслу приведет к успеху.
Гороскоп на 5 июля 2019 Лев
Представители этого знака сегодня не склонны к публичным выступлениям, массовым мероприятиям. Многих будет раздражать большое скопление народа. Старайтесь держаться в тени, подальше от «света рампы».
Гороскоп на 5 июля 2019 Дева
Сегодня у многих представителей этого знака будут успешно складываться дела в области карьеры, удачи ожидают вас в творческих начинаниях, а также в личной жизни. Звезды призывают к некоторому самоограничению и последовательности в действиях; именно это станет для вас залогом успеха.
Гороскоп на 5 июля 2019 Весы
Сегодня вероятны ситуации, в которых близкие люди не смогут без вас обойтись. Не исключено, что Весы на всех парусах помчатся решать сложнейшие проблемы, выручать из беды, вытаскивать из хитроумных ловушек, на которые столь щедра наша судьба.
Гороскоп на 5 июля 2019 Скорпион
Этот день благоприятен для профессионального роста, получения информации, новых знаний и впечатлений. Стоит обратить внимание на переведённую литературу по вашей профессии: в подобных книгах вы найдете немало ценных советов и своевременных подсказок.
Гороскоп на 5 июля 2019 Стрелец
День может быть необычайно ярким в эмоциональном плане. В течение дня представители данного знака испытают все: от яркого всплеска чувств до полного их охлаждения. Любовные отношения со временем станут только крепче, если каждый из вас будет уважать свободу выбора и прощать слабости партнера. Вы неплохо дополняете друг друга и должны быть счастливы.
Гороскоп на 5 июля 2019 Козерог
Вероятно, вам придется разрываться между внутренним желанием заниматься личными делами и необходимостью выполнять текущие обязанности на работе. Нужно научиться везде поспевать, иначе есть опасность запустить дела и вместо заслуженного вознаграждения получить от руководства порцию недовольства в свой адрес.
Гороскоп на 5 июля 2019 Водолей
День символизирует благотворительность, милосердие, сострадание. Многие представители этого знака будут проецировать себя на ближних, остро реагировать на несчастье и нарушение справедливости, проявляя истинную душевную щедрость.
Гороскоп на 5 июля 2019 Рыбы
Вероятно, некоторые Рыбы будут использовать в своих интересах (распространенных в данный момент в обществе) религиозные, научные или философские идеи. Не многие при этом обретут глубокое миропонимание. Не соединяйте духовное с материальным, иначе вы рискуете утратить всякую способность к здравомыслию и духовному росту.



Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх