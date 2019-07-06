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Ученые подсказали дамам, как по лицу вычислить мужчину-изменщика
Печальные новости с полей науки! Согласно исследованию, опубликованному в Royal Society Open Science, вычислить обманщика легко можно по выражению лица. И, что еще печальнее, это касается только мужчин, пишет Menscult.
В эксперименте приняли участие 1516 взрослых людей (61% из них были мужчинами). Во время исследования участникам показывали фотографии мужчин и женщин той же расы, что и они и задавали один и тот же вопрос: «Насколько вероятно, что этот мужчина / эта женщина будет неверным (неверной)». Ответить можно было в диапазоне от «Маловероятно» до «С большой степенью вероятно».
Все люди, согласившиеся предоставить свои снимки для эксперимента, изменяли. Причем, авторы исследования подчеркивают, что это могла быть классическая измена, то есть заниматься сексом с посторонним человеком, находясь при этом в эксклюзивных отношениях (на всякий случай поясним, что так иногда называют моногамные отношения — прим. ред.). Либо ситуация, которую авторы эксперимента называют «браконьерством», то есть заниматься сексом с человеком, про которого ты точно знаешь, что он состоит в отношениях.
Выяснилось, что большая часть мужчин и женщин легко может вычислить изменников-мужчин, просто глядя на их лица на фото. Однако, ни мужчины, ни женщины не смогли распознать обманщиц среди женщин.
Авторы исследования предположили, что такая способность развилась в ходе эволюции, чтобы уменьшить вероятность вступить в связь с неверным партнером. Авторы, правда, пока не выяснили, почему это касается исключительно мужской физиогномики.
Также авторы исследования заявляют, что так как эксперимент проводился исключительно среди белых цисгендерных мужчин и женщин, то, возможно, выводы могут быть применены только к этой группе. Но в любом случае авторы отмечают, что даже если способность определять склонность к измене по внешности и существует, то она довольно ограниченна.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, муж, психология, отношения, лицо, измена
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