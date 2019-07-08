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Как улучшить работу иммунной системы
7 доступных средств, которые улучшают работу иммунной системы.
Стимуляторами работы иммунной системы могут быть не только аптечные препараты, к слову, совсем не дешевые. Существуют более доступные средства, которые не менее эффективно улучшают иммунную защиту организма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
Пост. В течение года полезно отказываться от еды на некоторое время – на день или два. Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что во время поста наблюдается некоторое снижение количества белых кровяных клеток в организме, однако после его окончания их уровень превышает тот, что был раньше.
Прослушивание музыки. Ученые говорят, что при прослушивании любимых музыкальных композиций в организме людей музыки увеличивается содержание естественных клеток-киллеров, которые нацеливаютсяиммунной системой на уничтожение бактерий, возбудителей болезней, а также раковых клеток.
Прогулки на природе. Японские исследователи выяснили, что прогулка в условиях природных пейзажей всего в течение 20 минут снижает уровень кортизола — гормона, подавляющего активность иммунной системы.
Сауна. Согласно данным, полученным австралийскими специалистами, люди, посещающие сауну два раза в неделю, в два раза реже подвергаются простудным инфекциям по сравнению с теми, кто не ходит в сауну.
Объятия и поцелуи. Американские ученые из Университета Карнеги-Меллон обнаружили, что частые объятия укрепляют иммунную систему и улучшают защищенность человека от гриппа и простуды. По мнению ученых, причина этого может таиться в физическом воздействии объятий на организм — они способствуют снижению концентрации стрессового гормона кортизола и одновременно повышают уровень окситоцина, связанного с социальной сплоченностью. Не менее значительное влияние на организм оказывают и поцелуи, которые также снижают уровень кортизола и повышают уровень окситоцина.
Продукты с пробиотиками. Пейте кефир! Пробиотики, входящие в состав этого кисломолочного напитка, стимулируют иммунную систему в 5 раз активнее, чем компоненты обычного йогурта. Сам йогурт (натуральный) тоже входит в ряд пробиотических продуктов и тоже, как и все они, обладает свойством улучшать кишечную микрофлору, от которой зависит сила иммунитета.
Зеленый чай. Содержащиеся в зеленом чае антиоксиданты, значительно улучшают функции иммунной системы, так как они борются со свободными радикалами, которые повреждают клетки и ослабляют организм.
Теги: Донбасс, здоровье, иммунитет
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