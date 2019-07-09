Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами

09.07.2019 19:34

Астрологи рассказали, что ближайшая неделя, с 8 по 14 июля будет очень напряженной, так как с понедельника начнет свое движение ретроградный Меркурий.

Он приносит в жизнь людей беспокойство, неприятности и раздражительность, пишет РБК-Украина.

Овны

Ближайшая неделя станет для них проверкой на прочность и им потребуются все силы, целеустремленность и невозмутимость, чтобы справится с жизненными неурядицами.

Тельцы

Это неделя станет для них периодом созерцания и наблюдения, спокойствия и предсказуемости. 11-12 июля стоит посвятить легким делам. Также звезды предупреждают, что возможна встреча с близким человеком или будущим напарником по работе.

Близнецы

Представителей этого знака ожидают всплески ревности и жадности, а это значит, что нужно быть аккуратнее в расходах и в общении с половинками. Дома стоит навести порядок, а друзей и родных – оставить в покое.

Раки

Неделя идеально подходит для самоанализа, отзывчивости и преодоления конфликтных ситуаций. Звезды рекомендуют научится прощать и не ввязываться в конфликты.

Львы

Астрологи советуют быть последовательными в делах и не хвататься за все подряд. В ближайшую неделю не стоит тратить много денег и не покупать то, что не было запланировано. Лучше направить энергию на неотложные дела.

Девы

В ближайшую неделю стоит сфокусировать свое внимание не на финансах, а на домашних заботах, родителях и здоровье. Можно сменить обстановку или уйти в отпуск. Также возможно везение в любовной сфере.

Весы

Представителям этого знака нужно изменение в жизни, так как застой и скука ведут к бедам и проблемам. Астрологи советуют найти новую мотивацию, навести порядок в доме и в мыслях и настроить себя на позитив.

Скорпион

Неделя обещает быть удачной и откроются новые возможности в любви и в бизнесе. Для того, чтобы не спугнуть удачу, Скорпионы должны оставаться доброжелательными и веселыми. Чтобы избежать финансовых проблем звезды рекомендуют внимательно относится к деталям.

Стрельцы

У этого знака на первое место выходит любовь и в ближайшую неделю им стоит отдохнуть и набраться позитивных эмоций. В делах звезды не рекомендуют перекладывать ответственность или работу на других – это приведет к потере денег.

Козероги

В ближайшую неделю представители этого знака могут преуспеть в тех делах, которые ранее не получались – пришло время избавиться от страхов и активизировать свою уверенность. Стоит избегать энергетических вампиров и манипуляторов. Не исключен успех и в любовной сфере.

Водолей

Астрологи рекомендуют не отказываться от помощи близких в ближайшие дни, так как это приведет к ссорам и убыткам. В течении недели возможны внезапные перемены, ссоры, конфликты и перебои в делах. Спасти ситуацию сможет только позитив и вера в себя.

Рыбы

Стоит опасаться влияния недоброжелателей и недругов. Можно совершать покупки, но не тратить больше, чем запланировано. К проблемам стоит отнестись по-философски и направить свою энергию на переоценку ценностей и ошибки прошлого.