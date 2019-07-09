Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены

09.07.2019 17:49

Весь период с момента обретения независимости и до 2014-го года в украинское общество пребывало в «пацифистическом угаре», который разделялся и поддерживался высшим политическим руководством страны. В публичном пространстве всячески отрицалось наличие каких-либо военных угроз, существование врагов/противников. Вокруг были одни друзья и партнеры, а война представлялась пережитком прошлого, которому не место в новой реальности. И события в мире, начиная с 1991-го года, вплоть до 2014-го, никак не влияли на восприятие действительности руководством страны, кто бы ни находился у руля. Украинская политическая элита всегда отличалась неспособностью адекватно воспринимать мировой опыт.

Весной 2014-го, произошло то, что должно было случиться рано или поздно, как следствие проводимой политики разоружения и уничтожения армии: холодный душ в виде аннексии Крыма и фактической оккупации части Донбасса.

С тех пор, произошли колоссальные изменения как в обществе в целом, так и в ЗСУ в частности, пишет Политека.

Политическое руководство страны и общество, осознало и приняло факт существования стратегического противника, врага, в лице Российской Федерации.

В обществе изменилось отношение к армии и ее роли в жизни страны.

В самих ЗСУ произошло множество качественных изменений (при наличии не меньшего количества проблем), в первую очередь, появилась способность воевать и появился опыт ведения боевых действий. Если в 2014-м году для РФ операция аннексии Крыма прошла бескровно, поскольку украинские солдаты не решились применять оружие, а политическое руководство страны не решилось отдавать прямые приказы на защиту территории, то в 2019-м году, повторить такое нашему противнику не удастся. Солдаты готовы и способны стрелять во врага, командование способно отдать соответствующие приказы (хочется в это верить в новых обстоятельствах), а общество полностью поддержит свои вооруженные силы.

Однако, способность стрелять во врага, наличие боевого опыта, наличие квалифицированных и мотивированных солдат и офицеров, наличие современной техники и даже размер вооруженных сил (а со всеми этими компонентами в ЗСУ есть проблемы) – всего этого недостаточно для того чтобы оценить способность одной армии противостоять другой или выработать рецепты противостояния.

Прежде всего необходимо понимать в какой именно войне армиям придется участвовать, как именно противники планируют военное противостояние друг с другом. Судя по тому, как строятся украинская армия, для Генерального Штаба ЗСУ видение противником развития вооруженного конфликта в Украине остается загадкой.

Потому, если абстрагироваться от собственной пропаганды, вопрос «способны ли ЗСУ в существующем виде успешно противостоять армии РФ в ситуации прямого военного столкновения, а если нет, то какой должна быть украинская армия, чем вооружена и как должна применяться чтобы нанести противнику поражение? » повисает в воздухе.

Эволюция войн.

Война, как сложное социально-политическое явление и вид человеческой деятельности, подвержена эволюции. Эволюционируют средства поражения, обнаружения и связи, с течением времени, кардинально меняются как средства так и способы вооруженной борьбы.

Следует принять как аксиому утверждение, что армия, даже тщательно готовящаяся к войне прошлого, не будет в состоянии оказать серьезное сопротивление армии будущего, какой бы качественной ни была бы подготовка личного состава, каким бы высоким ни был бы уровень мотивации и насколько бы совершенна не была бы применяемая техника.

История подтверждает данный тезис. Из наиболее очевидных примеров, можно указать боевые действия начального периода 2-й мировой войны на Западном фронте (Армия Германии vs коалиция Британии и Франции), война США против Ирака 2003-го года. Обратные примеры, как то боевые действия США в Афганистане, начиная с 2001-го года, скорее демонстрируют неадекватность выставленных целей.

Хотя и не существует общепринятой концепции классификации войн по поколениям, мы возьмем за основу классификацию, принятую нашим противником (упростит понимание его действий), с разделением войн на 6 поколений, каждое из которых является следствием военно-технической революции, где, упрощенно:

1-е поколение – войны с применением холодного оружия

2-е поколение – применение гладкоствольного огнестрельного оружия и линейного строя. Боевые действия ведутся на суше и на море. Цель – нанести противнику военное поражение, завладеть территорией и ценностями

3-е поколение – автоматическое нарезное оружие, позиционная/траншейная война, активное применение артиллерии; боевые действия на суше и море/океане. Цель – разгром вооруженных сил, разрушение экономики, свержение политического строя

4-е поколение — мобильная война с задействованием крупных группировок войск. Активное применение танков, дальнобойной в т.ч. реактивной артиллерии, авиации, флота. Цель – разгром вооруженных сил, разрушение экономического потенциала, смена политического строя

5-е поколение – бесконтактная ядерная война глобального масштаба. Задействованы стратегические ядерные силы; маловероятно наличие победителя в конфликте такого типа. Цель – глобальное уничтожение противника.

На рубеже 20-го -21-го века происходит очередная военно-техническая революция и в настоящее время мы находимся в условиях, когда военная теория и практика развивает концепцию войн 6-го поколения.

Эволюция появившегося в 80-х высокоточного оружия, развитие в сферах микро-электроники, элементной базы, оптики, информационных систем, новых материалов, появление оружия, основанного на новых физических принципах, появление роботов и бпла – полностью меняет характер вооруженной борьбы.

Война 6-го поколения – сетецентрическая. Каждый боевой элемент, включая отдельных солдат – это сенсор, объединенный в единую информационную систему, призванную рассеивать «туман войны». Средства обнаружения, средства поражения, управления, логистики – являют собой высокоадаптивную сетевую структуру состоящую множества элементов, способных дублировать функции и потому устойчивую к внешним воздействиям.

Война 6-го поколения – это Multi-Domaine Battle, как эволюция концепции AirLand Battle. Операции, которые проводятся одновременно в множестве сред – на земле, на море, в космосе, в воздухе, в кибернетической, в информационной, в электромагнитной, дипломатической, политической. И действия в каждой из сред/доменов критичны для общего успеха операции.

Войны нового поколения – это бесконтактная война, основным средством поражения выступает высокоточное оружие, носители которого расположены в сотнях и тысячах километров от твд и недоступны для поражения противником. Это война с формированием разведывательно-ударной сети, в рамках которой время между обнаружением цели и ее автоматическим поражением сводится к минимуму – от часа до нескольких секунд в зависимости от характеристик цели и задействованного средства поражения.

Война 6-го поколения скоротечна, ведется ограниченными ресурсами, без использования крупных массивов сухопутных войск, а значит не предполагает мобилизации населения, не предполагает перевод экономики на «военные рельсы». Что существенно снижает риски для политической системы государства, проводящего войну 6-го поколения. В этом контексте, усредненный гражданин государства, чья армия ведет войну 6-го поколения, является «потребителем» войны как информационного продукта и добровольным «участником войны» — выступая элементом создания виртуальной реальности посредством социальных сетей. На повседневную жизнь усредненного гражданина война не оказывает никакого влияния вовсе.

Целями войн 6-го поколения НЕ являются уничтожение экономического потенциала или полное уничтожение силовой компоненты противника. Главная цель — лишение противника возможностей к сопротивлению, воздействие на его политическую систему и население с целью превращения противника в военного/политического/экономического сателлита. В рамках этой цели, не предполагается классическая оккупация и силовой контроль территории противника – силовое воздействие на население в случае необходимости, осуществляется структурами бывшего противника, подконтрольным новой власти.

Концепция войн 6-го поколения не является завершенной. Она развивается, дорабатывается по мере появления нового оружия или новых идей его применения. На практике, в начале XXI века мы не наблюдали военных конфликтов, где одной из сторон была в полной мере реализована концепция нового типа войны. Однако мы имели возможность наблюдать реализацию отдельных ее элементов. Конфликты в Ираке, Ливии, Сирии позволяют делать выводы и выделять тенденции. В том числе, о тех факторах, которые перестраивают свои вооруженные силы в соответствие с концепцией войн нового типа и способные такие войны вести.

Речь идет о США, как проводнике концепции, и имеющего опыт ее практического применения. Китае, строящем армию в соответствие с концепцией современной войны с оглядкой на опыт США. И, к сожалению для нас, России, обладающей несопоставимо меньшими экономическими возможностями по сравнению с США или Китаем, но имеющей, в отличие от Китая, опыт ведения новой войны. Речь о войне в Сирии, и об операции по аннексии Крыма (с известными ограничениями).

В условиях происходящей в мире военно-технической революции, которая привела к появлению новой эффективной концепции ведения войны; в ситуации, когда наш враг, многократно превосходящий нас по уровню возможностей, публично декларирует, а самое главное, практически реализует, перестройку своих вооруженных сил в соответствие с этой концепцией и нарабатывает практический опыт, задавать направление развития ЗСУ, выставлять ориентиры и маяки должна военная наука.

К сожалению, ничего подобного в нашей стране не происходит. Поскольку военная наука в Украине мертва.

Да, существует военная мысль, получившая импульс развития в 2014-м с началом военных действий. Однако «военная мысль» большей частью ограничена рамками профессиональной деятельности. Оторвана от общемировой. Подавлена патриотической пропагандой внутреннего разлива, когда все мысли идущие вразрез «политики партии» объявлялись предательством. Ограничена узкими сообществами и «кружками по интересам» и не имеет эффективных механизмов трансляции на высшее военное и политическое руководство страны. А само высшее военное руководство ЗСУ «не имеет интерфейса» для самостоятельного определения и внедрения необходимых изменений.

Особо следует отметить «рефлексивность» военной мысли в привязке к конфликту на Востоке Украины. К сожалению, значительная часть «военных экспертов», «военных теоретиков» воспринимают конфликт в Донбассе как «ту самую войну, которой следует готовиться», как «образец современной войны, с применением новых видов оружия и технологий, разве что без задействования авиации». И тактические успехи ЗСУ в рамках конфликта на Востоке, экстраполируют на способность украинской армии успешно противостоять армии РФ.

В реальности, конфликт на Востоке Украины – это никоим образом не современная война. В рамках классификации поколений войн, конфликт на Востоке можно назвать ограниченным конфликтом в рамках войны 3-го поколения, с применением оружия 4-го поколения с вкраплениями технологий и вооружений 3-го и 6-го поколений. В этом смысле, появление новых инструментов обучения солдат — например графических роликов с инструкциями по постройке блиндажей – никак не является признаком «современной войны и внедрения новых технологий».

К сожалению, в условиях отсутствия «источника» изменений — военной науки, Генеральный Штаб и Министерство обороны строит армию , именно в рамках концепции войны 4 поколения – готовится отражать наступление огромных механизированных соединений противника, осуществляемых после массированной артподготовки и при поддержке авиации. Пытается сформировать значительный мобилизационный ресурс, пропустив через ряды ЗСУ максимальное количество людей, рассчитывая, что противник предоставит достаточно времени на проведение мобилизации. Предпринимает усилия по увеличению численности артиллерии, с помощью которой планирует наносить удары по наступающим крупным механизированным соединениям противника.

Хотя и в рамках подготовке к войне 4-го поколения существуют серьезные проблемы: все же война 4-го поколения – это мобильная и маневренная война. А вопрос мобильности и способности маневрировать соединениями от батальона и выше в реальном бою, для ЗСУ остается открытым.

В рамках наших рассуждений, вопрос, «способны ли ЗСУ в существующем виде успешно противостоять армии РФ в ситуации прямого военного столкновения » трансформируется в «способны ли ЗСУ в существующем виде успешно противостоять противнику, ведущему войну 6-го поколения».

И сразу появляется очевидный ответ: НЕТ.

Объективная реальность такова, что если предположить, что противник обладает достаточными запасами высокоточного оружия и примет решение атаковать завтра/через неделю/через месяц, то украинская армия гарантировано потерпит поражение.

Насколько в действительности вероятно прямое военное столкновение между Украиной и Россией, когда оно может произойти, какой масштаб примет и как будет развиваться в нынешних условиях?

Для ответа на все эти вопросы, в первую очередь необходимо понять стратегические цели РФ относительно Украины, возможность достижения этих целей военными средствами.

Стратегические цели РФ относительно Украины.

Стратегическая цель РФ – это превращение Украины в военно-политического сателлита. Экономические и культурологические цели, в данном случае вторичны.

Россия, с точки зрения ее руководства, находится в перманентном состоянии войны со своим главным противником – США.

Если в прошлом, на доктринальном уровне принятом в РФ (СССР), различались периоды «войны» и «мира», то теперь, согласно принятой и поддерживаемой «Доктрине Герасимова» (российского взгляда на войну 6-го поколения), разницы между этими состояниями нет. С собственной точки зрения, РФ перманентно ведет войну с США в разных средах, разных территориях, с разной степенью интенсивности и успешности. И ставка в этом конфликте – само существование РФ как государства и страны.

В рамках войны с США, Украина имеет важное стратегическое значение для России.

США активно работают в направлении реализации концепции «Глобального мгновенного удара» (ГМУ) подразумевающей нанесение удара обычными (не ядерными средствами) по любой точке планеты в течение 1 часа или быстрее. И глобальной системы ПРО.

Реализация обеих этих концепций создает угрозу для РФ, поскольку подразумевает возможность нанесения быстрого разоружающего удара в том числе и по ядерным силам РФ, что сводит на нет «концепцию ядерного Сдерживания». Особенно с учетом того, что средства поражения в рамках концепции ГМУ — в частности гиперзвуковые крылатые ракеты, для которых в настоящее время не существует средств противодействия – могут быть легко оснащены маломощными ядерными зарядами (мощностью от нескольких десятков до нескольких сотен тонн), что резко повысит их эффективность. Наличие маломощные ядерных боеприпасов также снижает барьер применения ядерного оружия (побочные последствия их применения будут минимальны).

В этом контексте, РФ не может допустить размещения на территории Украины элементов инфраструктуры ГМУ или глобальной ПРО, поскольку это существенно повысит эффективность систем (сократит подлетное время), следовательно подорвет обороноспособность РФ.

Также РФ не может допустить размещения военных баз сухопутных/воздушных сил США и логистических центров. Украина – идеальная площадка, для осуществления наземной операции в Европейской части РФ, которая будет необходима после нанесения разоружающего удара системой ГМУ.

Частично, задача контроля Украины, была решена аннексией Крыма. Поскольку Крым, являющийся по сути «непотопляемым авианосцем» – имеет стратегическое значение как для контроля Черного Моря, так и для контроля материковой Украины — вся территория оказалась в пределах боевого радиуса тактической авиации. Однако контроль над Крымом – недостаточная гарантия отсутствия на территории Украины военной инфраструктуры США.

Можно ли достигнуть стратегическую цель военным вмешательством и какого масштаба вмешательство необходимо?

Для достижения стратегической цели необходима смена политического режима на территории Украины. Более того, с учетом всех обстоятельств, оптимальным вариантом является уничтожение существующего государства и создание на его месте нового, состоящего из нескольких относительно независимых субъектов, каждый из которых будет находится под разной степенью контроля со стороны РФ.

Такого рода результат невозможно достичь с помощью развязывания нового ограниченного конфликта либо эскалации боевых действий в рамках конфликта на Востоке Украины.

Тем более, бессмысленным, с этой точки зрения, выглядят военные действия по «пробиванию коридора в Крым» или «оккупации левобережной Украины»: затраченные усилия будут сопоставимы или даже будут превышать усилия в рамках полномасштабной войны, в то же время ключевая цель не будет достигнута даже в лучшем случае.

Потому, можно утверждать, что единственно возможный вариант военного вмешательства со стороны РФ, которое приведет к достижению стратегической цели в Украине – полномасштабная война.

Когда может произойти такого рода вмешательство?

Для принятия такого решения необходимо соблюдение двух условий:

Накопление достаточного количества высокоточного оружия, прежде всего крылатых ракет Калибр. Достаточное количество — порядка 2-3 тыс единиц для масштабной военной операции в Украине и некоторое количество в качестве нз.

Очевидное исчерпание возможностей эффективного воздействия другими средствами. В частности, стоит ожидать роста вероятности удара после президентских и парламентских выборов 2019-го года в Украине и соответствующего переформатирования власти, в случае, если новая власть будет явно не устраивать РФ и не пойдет на уступки в той или иной форме.

В этом случае, риск масштабной военной операции против Украины существенно возрастает начиная с весны 2020-го года.

Каким будет военное воздействие на Украину и каков вероятный сценарий операции с точки зрения РФ?

Исходя из доктрины Герасимова, из понимания направления в котором развиваются вооруженные силы РФ, можно уверенно предположить следующее:

Удар будет внезапным.

Не будет никаких очевидных признаков к подготовке: не будет объявляться полная или частичная мобилизация на территории РФ, не будет происходить очевидного наращивания группировки на границах. Операция будет проведена теми силами и средствами, которыми РФ уже располагает против Украины.

Воздействие будет оказываться одновременно на всю глубину с начала операции и до ее завершения. Не будет линии фронта, артподготовки к наступлению сухопутных войск.

Воздействие будет оказываться большей частью дистанционно. Средством воздействия на начальном этапе будет высокоточное оружие среднего радиуса действия.

Удар будет обезоруживающим и максимально сильным без «раскачки». По прошествии уже первых суток, возможности для эффективных ответных действий со стороны ЗСУ будут сведены к минимуму.

Донбасс не будет иметь никакого значения, кроме того что стянутые к Донбассу украинские силы будут отрезаны в рамках последующей наземной операции.

Не будет предшествующей удару провокации, casus belli будет предъявлен уже после начала военной операции.

Операция будет скоротечной. Все основные цели будут достигнуты в горизонте до 1 -1.5 мес . Последующий период «стабилизации» будет длиться несколько месяцев.

Операция будет динамичной, без оперативных пауз и времени на передышку.

Операция не будет «войной». Это будет «принуждение к миру», «освобождение народа Украины от фашизма», «вынужденная мера по снижению военного потенциала агрессора» на первом этапе операции и «внутри украинский конфликт между народным правительством и остатками фашистского режима » на втором этапе.

Операция будет проводиться одновременно в военной, информационной, дипломатической, политический, гуманитарной и пр. сферах.

Один из возможных сценариев операции следующий:

Операция будет состоять из трех фаз – Обезоруживание, Перехват управления, Стабилизация.

Фаза 1. Обезоруживание

Этап 0

День Д минус 14 дней.

Инфильтрация диверсионно-разведывательных групп ССО РФ на территорию Украины.

Основная задача – пополнение банка целей, уточнение координат, характеристик целей и последующая оценка поражения. После начала операции, эти подразделения станут ключевым элементом разведывательно-ударной сети.

Этап 1.

День Д.

Продолжительность – 1 сутки

Военные мероприятия

Внезапный удар, на всю глубину территории. Средства поражения — крылатые ракеты Калибр, оперативно-тактические ракеты Искандер, задействованы средства РЭБ.

Носители ракет будут находиться далеко за пределами Украины, следовательно будут находиться вне зоны даже теоретического поражения в результате ответных действий (в ЗСУ в принципе нет средств поражения на таких дальностях – значительно более 500 км).

Цели:

объекты ПВО

авиация в пунктах дислокации

система управления С2, включая как технические компоненты связи, так и штабы стратегического/оперативного уровней. Генштаб, Минобороны подвергнутся ударам для уничтожения ключевых лиц принимающих решения

ракетно-артиллерийские части, имеющие на вооружении комплексы ОТР Точка, системы РСЗО Ураган, Смерч, крупнокалиберную артиллерию 2С7 Пион.

склады вооружений, на которых хранятся боеприпасы к системам Точка, Ураган, Смерч, Пион

политическое руководство государства. Решение уничтожить руководство государства зависит от общей концепции операции – от того насколько оценивается вероятность достижения договорённостей с действующей властью на условиях РФ. Возможны варианты изоляции политического руководства (президента) — нанесения удара во время во время его пребывания за границей.

Дипломатические и информационные мероприятия

По инициативе РФ будет созвано экстренное заседание СБ ООН с предъявлением доказательств провокации со стороны Украины.

Casus Belli будет предъявлен всем мировым СМИ с видео, фотографиями погибших российских солдат, уничтоженной техники в результате вероломных и агрессивных действий ЗСУ в Крыму (например).

Будет оказываться воздействие на общественное мнение в Европе и США с целью убеждения в полной ответственности украинских властей за происходящий конфликт.

В информационном пространстве (в мировом масштабе), как в СМИ, так и в социальных сетях будет создаваться хаос относительно целей и масштабов операции.

Президент РФ обратится к нации, к мировому сообществу и народу Украины с обвинением украинских властей в провокации и преступлениях против своего народа и объявлении о вынужденных ответных силовых мерах.

Ожидаемый эффект/последствия с учетом реального состояния ЗСУ

С учетом характеристик удара, фактов того, что в ЗСУ нет эффективных систем противодействия ударам крылатых ракет (особенно массированным), эффективной системы раннего предупреждения, объекты по которым будет наноситься удар уязвимы:

боевая и транспортная авиация Украины полностью уничтожена, аэродромная инфраструктуры существенно повреждена

объекты ПВО большей частью выведены из строя/уничтожены

все тяжелое артиллерийское вооружение, которое может быть использовано для дистанционного поражения частей и соединений армии РФ уничтожено/выведено из строя

склады боеприпасов к тяжелым артиллерийским системам полностью уничтожены

система С2 не функционирует, генеральный штаб уничтожен, оперативные штабы большей частью уничтожены, командиры отдельных частей и соединений не понимают обстановки и не получают приказов реагировать каким-бы то ни было образом

Политическое руководство дезориентировано и не в состоянии принимать решения.

Дипломатическая инициатива принадлежит РФ.

Этап 2.

Продолжительность – 3-5 суток

Военные мероприятия

Над всей территорией Украины устанавливается бесполетная зона. Выделяется гуманитарный коридор для гражданской авиации с целью эвакуации иностранных граждан. Удары крылатых ракет продолжаются но с меньшей интенсивностью. Подключается стратегическая и тактическая авиация. Активно используются системы РЭБ. Разворачивается разведывательно-ударная сеть. Осуществляется блокада морских портов.

Цели:

остатки ПВО

остатки компоненты С2

все существующие склады вооружений и боеприпасов

логистические центры ЗСУ

заводы по производству и ремонту бронетехники, точки хранения готовой продукции

механизированные части в ппд/ развернутые на востоке с целью уничтожения/выведения из строя всей бронетехники

артиллерийские части

части ССО, десантно-штурмовых войск

склады топлива

любые скопления войск, войска на марше

части и соединения, способные воспрепятствовать высадке десанта в херсонской/николаевской областях и воспрепятствовать продвижению войск из Крыма в направлении материковой Украины

Дипломатические и информационные мероприятия

В информационной сфере, демонстрируется «военно-политическая» катастрофа Украины, «безнадежность» положения ЗСУ, безответственность политического руководства.

К трансляции подключаются контролируемые РФ внутриукраинские СМИ, эксперты, политики.

Эта же информация распространяется через социальные сети в том числе среди европейских, американских пользователей. С огромным количеством видео доказательств, создавая правильную картинку мира, выгодную РФ

В дипломатической сфере, РФ «затягивает, заговаривает» конфликт, скрывает свои истинные цели – нет очевидного ответа, предполагается ли проведение наземной операции.

Ожидаемый эффект для ЗСУ:

ПВО уничтожено полностью

Полностью утрачено управление войсками. В отдельных районах, связь контролируется РФ

Заводы по ремонту и производству бронетехники выведены из строя

Все склады боеприпасов и вооружений уничтожены

Значительная часть бронетехники механизированных частей выведена из строя, сами части дезорганизованы

Артиллерийские части дезорганизованы, большая часть техники выведена из строя

Все склады топлива, которые могли быть оперативно использованы ЗСУ уничтожены

Части ЗСУ на крымском направлении дезорганизованы и рассеяны

Высадке морского десанта в херсонской/николаевской областях ничто не препятствует

акватория морских портов Украины на Черном море, блокирована черноморским флотом РФ

Фаза 2. Перехват управления

Этап 1. Альтернативный Центр власти

Продолжительность – до 14 суток

Военные мероприятия

Интенсивность ударов крылатыми ракетами и отк резко снижается в виду отсутствия целей.

Воздушное пространство контролируется полностью. Активно функционирует разведывательно-ударная сеть, применяются бпла. Основное средство поражения – тактическая авиация, по мере развития – штурмовая авиация, в т.ч. ударные вертолеты, и реактивная артиллерия большой дальности, артиллерия крупного калибра.

Начинается наземная операция армии РФ на территории Украины. Войска заходят одновременно с северного и южного направлений.

Целями наступления НЕ является штурм/захват городов Украины или оккупация определенных районов с жестким контролем территории.

Цели :

перерезание основных каналов коммуникаций

создание угрозы захвата крупных городов

рассечение группировки войск ЗСУ

создание баз передового развертывания – мест базирования штурмовой авиации, бпла, районов артиллерийской поддержки

блокирование, окружение и уничтожение частей и соединений, оказывающих упорное сопротивление по ходу продвижения войск

силовая поддержка коллаборационистов

Политические/информационные/дипломатические мероприятия:

Одновременно с началом наземной операции начинается операция по полной делегитимизации остатков центральной власти Украины:

— создается альтернативный центр власти – появляется Правительство Национального Спасения, фактически подконтрольное РФ. В ненго входят известные политики национального/регионального уровня с которыми будут достигнуты договоренности.

Новое Правительство Национального спасения (ПНС) получает максимальную информационную поддержку как российских СМИ, так и украинских, которые находятся в сфере влияния РФ (центральное правительство уже не в состоянии контролировать медиапространство).

— На представителей местной власти и бизнеса крупных городов, на руководство местных силовых структур (МВД, прежде всего)оказывается давление с целью поддержать ПНС.

Предложения максимально конкретны: поддержать ПНС, держать ситуацию в своем регионе под контролем (не допустить массовых протестов, попыток оказать сопротивление/развернуть партизанскую войну) и, взамен, сохранить/упрочить свой текущий статус либо получить серьезные «санкции» экономического/политического/силового характера.

В виду общей безнадежности ситуации, а также наличия рычагов воздействия на местные элиты (включая потенциальные действия ССО РФ, по мере продвижения войск РФ вглубь территории), значительная часть местных властей признает ПНС. Причем такого рода «признания» будут нарастать по мере продвижения российских войск.

— Одновременно, на всех командиров частей и соединений ЗСУ, НГУ выйдут представители армии рф с простыми условиями: присягнуть новому правительству (ПНС), отвести свои подразделения в указанный район (причем капитуляция/разоружение/выведение из строя тяжелой техники – не будет ставиться как условие), принять в свой штаб офицеров армии рф в качестве наблюдателей и ждать приказов от нового командующего ЗСУ. В качестве вознаграждения будет предложен существенный финансовый бонус для командиров и офицеров подразделения (возможно и для рядового/сержантского состава), гарантии сохранения текущего статуса, продвижения по службе. В случае отказа от предложения, по подразделению будут наноситься ракетно-бомбовые/артиллерийские удары вплоть до его рассеивания или полной потери боеспособности. С учетом развития ситуации, того факта, что части и соединения ЗСУ будут уже сильно потрепаны, потеряют значительную часть боевой техники, будет отсутствовать общее управление войсками и очевидных негативных перспектив, часть подразделений перейдет под командование нового правительства сразу, часть после первой серии силового воздействия.

— оказание давления на дипломатический корпус Украины с целью перехода дипломатов под контроль нового правительства ПНС и размывания «официальной» позиции Украины в конфликте с РФ на дипломатическом уровне

Ожидаемый эффект.

наземные войска РФ продвигаются вглубь территории Украины не встречая серьезного сопротивления, но не заходят в крупные города если существует риск серьезного силового противостояния

войска РФ разворачивают несколько оперативных баз, с которых начинает действовать штурмовая авиация, дальнобойная артиллерия

центральная власть не контролирует ситуацию и теряет легитимность

появляются части и соединения, чьи командиры объявляют о признании ПНС

значительная часть органов местной власти, по мере продвижения войск РФ, признает ПНС

появляется «территория, контролируемая ПНС», эта территория расширяется

ПНС получает официальное признание со стороны РФ и ее сателлитов

Часть дипкорпуса Украины переходит под контроль ПНС, дипломатическая позиция Украины размывается

попытки центрального правительства провести мобилизацию, развернуть партизанскую борьбу на востоке, севере, центре Украины проваливаются в виду: рычаги управления потеряны, военная ситуация выглядит безнадежной, события развиваются быстрее чем система была способна реагировать и не по сценарию, к которому система готовилась.

Этап 2.

Продолжительность до 14 суток

Конфликт переходит в стадию внутри украинского – ПНС против «старого преступного режима».

Общая интенсивность боевых действий снижается – удары наносятся по остаткам частей и соединений, которые отказались заявить о лояльности ПНС. Сопротивление носит очаговый характер.

Войска РФ с юга и севера подходят к Киеву.

В большей части восточной, центральной и северной Украины устанавливается власть ПНС.

В крупные населенные пункты, местные власти которых отказались перейти под юрисдикцию ПСН, с целью «стабилизации ситуации и поддержания порядка» входят части украинской армии, лояльные новому правительству. В отдельных случаях, представители местной власти ликвидируются силами ССО РФ.

В информационном поле, ПНС стремительно расширяет контроль над территорией. Военные части и соединения заявляют о лояльности новому правительству. Победа ПНС очевидна.

Фаза 3. Стабилизация

ПНС инициирует «мирные переговоры» с целью недопущения разрастания гражданской войны и сохранения Украины.

Представители местных политических, экономических элит со свей Украины созываются на «учредительные сборы» с целью переоснования Украины на новых правилах.

В виду крайне негативных для страны перспектив продолжения противостояния, угрозы продвижения войск РФ на запад, риск роста интенсивности ракетно-бомбовых ударов и расширения банка целей на объекты энергетики, инфраструктуры, экономики, политические элиты Украины соглашаются на переформатирование государства.

В итоге, отменяется конституция, принимается новая декларирующая нейтральность Украины, временное размещение военных баз РФ и пр. Образуются 5-6 новых самоуправляемых субъектов (включая Донбасс с временно оккупированными территориями) с высокой степенью автономности в области культуры, экономики но объединенных одним центром, к которому переходят функции обороны, внешней политики.

Формируется новое правительство переходного периода, определяется время «переходного периода» после которого будут проведены выборы.

Новое правительство устанавливает контроль над всей территорией Украины и начинает кампанию борьбы с незаконными вооруженными формированиями – остатками частей и соединений, партизанскими отрядами – всеми теми, кто отказывается признать новую политическую реальность.

Стратегическая цель РФ достигнута.

Существуют ли мероприятия, реализация которых позволит ЗСУ успешно противостоять противнику в войне 6-го поколения?

Способность вести войну сильно зависит от уровня экономического развития государства. В этом смысле, у нас присутствует серьезный ограничивающий фактор – военный бюджет не может быть существенно увеличен.

Однако, даже слабые в экономическом и военном смысле государства, к которым относится и Украина, могут успешно противостоять гораздо более сильному противнику действующему исходя из условий войны 6-го поколения, если сами перестроят свои вооруженные силы в соответствие с требованиями войны 6-го поколения.

Дело в том, что сама концепция войн 6-го поколения содержит ограничения. Война 6-го поколения – это скоротечный конфликт, с относительно небольшими затратами и отсутствием сверх напряжения экономики и общества для его проведения.

В случае же, когда для агрессора, готового вести войну 6-го поколения, очевидно что обезоружить противника мгновенным ударом не выйдет, война примет затяжной характер, потребует применения значительного количества сухопутных войск, напряжения экономики и общества – вероятность такого рода военной операции резко снижается.

В нашей ситуации, когда противником является РФ – государство не располагающее сверхмощной экономикой, в котором существуют внутренние точки напряжения, создающие серьезные риски для политической стабильности – вполне существует набор мероприятий, реализовав которые, можно перевести вероятность развязывания войны со стороны рф из разряда «очень вероятно» в разряд «практически невозможно».

Мероприятия по подготовке ЗСУ к войне 6-го поколения

Учитывая характеристики нашего противника – РФ, и внутренние ограничения, ключевые требования, согласно которым необходимо организовать ЗСУ представляются следующими:

Обеспечение высокой боевой устойчивости ЗСУ в условиях массированного воздействия крылатыми ракетами и прочим высокоточным оружием.

Противник должен затрачивать сотни и тысячи ракет и прочих высокоточных боеприпасов безрезультатно (не могут обнаружить/не могут нанести удар (не могут попасть)/не могут уничтожить)

Сохранение управляемости частей и соединений под интенсивным дистанционным воздействием противника

Формирование ударной компоненты нового типа — разведывательно-ударной сети. Реорганизацию существующих подразделений, создание необходимых средств поражения, модернизация существующих, с целью нанесения разрушительных дистанционных ударов по сухопутным войскам противника как на территории Украины, так и в приграничных регионах РФ, включая Крым.

Создание непреодолимых препятствий для проведения противником наземной операции малыми силами и без контроля территории

Мероприятия по повышению боевой устойчивости ЗСУ в условиях воздействия высокоточным оружием

А) Сохранить боевую и транспортную авиацию.

«Сложный» пусть сохранения боевой авиации – построение системы раннего предупреждения о пусках крылатых ракет и организация эшелонированных районов ПВО/ПРО способных отражать массированный удар крылатыми и баллистическими ракетами, прикрывающих районы базирования авиации — для нашей армии невозможен в силу явного отсутствия финансирования и отсутствия соответствующих технологий.

Остается только «простой» путь – расположить авиацию там, где поражение ее противником будет либо невозможным вовсе либо сопряжено для него крайне негативными последствиями, превышающими выгоды от факта уничтожения авиации («не могут нанести удар»). Украине необходим союзник, с общей границей. На чьей территории необходимо арендовать/создать военные базы поблизости от границы с Украиной, куда перебазировать всю авиацию ЗСУ, включая вертолеты и военно-транспортные самолеты, плюс перевезти все запасы авиационного вооружения. Причем делать это необходимо, не дожидаясь роста угрозы со стороны РФ. Перебазирование необходимо осуществить в кратчайшие сроки и начинать уже сейчас. На роль союзника идеально подходит Польша.

Б) Сохранение запасов оружия и боеприпасов

Склады оружия и боеприпасов необходимо рассредоточить («не могут обнаружить»)

Не перевести все запасы боеприпасов на новые «безопасные» склады с лучшими условиями хранения. А рассредоточить все по тысячам мелких и средних складов, расположенных в населенных пунктах или около и замаскированных под гражданские объекты – автобазы, складские помещения, незавершенное строительство и пр.

Рассредоточение складов требует в том числе изменения логистики ЗСУ, построение ее по сетевому принципу.

В) Мероприятия по введению противника в заблуждение

Стоимость ключевого компонента высокоточного оружия нашего противника – кр Калибр сопоставима со стоимостью аналогичной кр Томагавк. Следовательно превышает 1 млн дол. В распоряжении РФ не может быть бесконечного количества ракет. Поскольку стоимость их велика, производственные мощности ограничены, кроме затрат на производство необходимы существенные затраты на хранение и поддержание в боеспособном состоянии. А срок хранения тоже ограничен. Потому существует предел запасов кр, превышение которого просто нерационально.

Задача ЗСУ — провоцировать противника использовать кр по незначительным целям, растрачивая ценное средство поражение. Тем самым создать условия для возникновения ситуации, когда у противника закончатся запасы крылатых ракет, в то время когда военный потенциал ЗСУ будет сохранен.

Средством для достижения данной цели является производство и принятие на вооружение тысяч макетов имитирующих комплексы ПВО, ОТК Точка, тяжелую реактивную артиллерию Смерч, Ураган, Пион. Плюс макеты танков, систем БМ-21, САУ, самолетов и прочих систем вооружения ЗСУ, которые являются очевидной целью для удара со стороны противника с помощью высокоточных и дорогих средств поражения («Не могут нанести ущерб»). Количество макетов должно превышать количество крылатых ракет у противника.

Для оперирования макетами необходимо сформировать в рамках ЗСУ инженерно-маскировочные части. (этим путем идет и наш противник в рамках подготовки к возможному прямому военному конфликты с США на собственной территории)

Необходимо разработать и принять на вооружение маскировочные комплекты для всех существующих комплексов ОТР Точка, РСЗО Ураган, Смерч, маскирующие комплексы под морские транспортные контейнеры или любые другие гражданские объекты. Кроме того, все перспективные образцы вооружений должны разрабатываться исходя из ключевого требования – малозаметности/невозможности идентификации противником.

Г) сохранение комплексов ПВО. Кроме применения приемов по введению противника в заблуждение, необходимо разработать новые процедуры действий расчетов комплексов пво в условиях удара крылатыми ракетами. С учетом того, что все системы ПВО ЗСУ уязвимы для поражения крылатыми ракетами, единственным способом их сохранить будет отключение всех систем, сворачивание и перемещение на новые, заранее подготовленные, замаскированные позиции в том числе в населенные пункты, где их можно скрыть от обнаружения с воздуха. Время на осуществление подобного действия будет исчисляться десятками минут, но не часами (с учетом времени подлета ракет, общего количества целей, количестве ракет запущенных противником одновременно и временем перезарядки) потому действия должны быть осуществлены без команды, в «автоматическом режиме».

Мероприятия по сохранению управляемости частей и соединений.

А) Необходимо перестроить систему принятия решений командирами всех уровней ЗСУ. В рамках новых тактик, техник и процедур, командиры должны быть способны и свободны принимать решения автоматически, без команды сверху, исходя из тактической обстановки в которой они находятся. Подразделения всех уровней должны иметь возможность и способность действовать автономно, без связи и без поддержки.

Б) Построить в ЗСУ эффективную систему С4ISR по сетевому принципу, устойчивую к внешнему воздействию в том числе защищенную от средств РЭБ, имеющую альтернативные протоколы связи.

В) Создать протоколы, иерархии лиц принимающих решения в как ГШ, так и среди высшего политического руководства государства и исключающие одновременное их уничтожение.

Создание непреодолимых препятствий для проведения противником наземной операции малыми силами и без контроля территории

Следует принять во внимание, что:

а) в силу специфики военных действий, проводить мобилизационные мероприятия будет невозможно в силу потери управления и отсутствия времени

б) сухопутные войска противника не планируют и не предназначены для штурма городов. В том числе поэтому, противник рассчитывает устанавливать администрации альтернативного правительства на начальных этапах силами коллаборационистов либо незначительного силового воздействия – проецирования силы или действий ССО РФ.

Для того, чтобы создать для противника условия невозможности выполнения его замысла, необходимо сформировать в рамках ЗСУ дополнительные территориальные структуры со следующими требованиями:

специализация

скрытность (для части структур)

пребывание в мирное время в «спящем» режиме

автоматическое развертывание в пределах нескольких часов в случае начала конфликта

автономность

Представляется целесообразным:

— скрытно сформировать в рамках ССО «спящие» диверсионные и контрдиверсионные группы в каждом из населенных пунктов с численностью населения более 20 тыс чел. В задачи которых войдет борьба с диверсионными группами противника, а, в случае, появлении на территории регулярных частей противника – диверсионая борьба.

ЛС состав групп пройдет обучение, получит оружие и боеприпасы, получит информацию о расположении скрытого склада оружия и специальных средств, после чего перейдет в «спящий режим»

— скрытно сформировать под эгидой ГУР специальные группы для борьбы с коллаборационистами в каждом населенном пункте, включая мелкие. Единственной задачей которых будет являться физическая ликвидация представителей местной/государственной власти, правоохранительных органов и любых прочих лиц изменивших присяге и тех кто пошел на сотрудничество с оккупационными властями/правительством, созданным оккупационными властями. Деятельность групп должна регламентироваться специальным законом «О Борьбе с коллаборационистами», предполагающим физическую ликвидацию последних. ЛС должен пройти обучение, получить оружие и доступ к скрытому складу оружия, боеприпасов, специальных средств. После чего функционировать в «спящем» режиме. Каждый потенциальный коллаборационист, должен осознавать, что в случае его сотрудничества с оккупантами, он с высокой степенью вероятности будет убит, его имущество будет впоследствии конфисковано.

— Пересмотреть мобилизационные планы и планы формирования резерва ЗСУ в сторону формирования «Резерва немедленной готовности». Компоненты, способной к развертыванию в автоматическом режиме, в течение нескольких часов, не требующих дополнительных организационных усилий от кого-либо, не предполагающих перемещения оружия/боеприпасов/лс между населенными пунктами. Что подразумевает наличие складов оружия и боеприпасов в каждом населенном пункте, в котором будут разворачиваться «резервные/спящие» подразделения, а также тот факт, что личное оружие с запасом боеприпасов должно находиться на руках лс разворачиваемых подразделений.

Формирование разведывательно-ударной сети

Для успешного противостояния противнику недостаточно быть способным сохранять потенциал, находясь под ударами. Необходимо самому наносить противнику ущерб.

В рамках войны 6-го поколения для ЗСУ стоит сложная задача — объединить все силы и средства «дистанционного» поражения: боевую авиацию, артиллерию в т.ч. реактивную, ОТК Точка, ПВО в единую ударную сеть.

Кроме того решить вопрос как с помощью существующих сил и средств добиться перекрытия любой точки на территории Украины, и как добиться устойчивости ударной сети в условиях воздействия противника.

Тотальное перекрытие территории Украины ударным компонентом с ближайшей перспективе представляется нерешаемой задачей (в виду отсутствия комплексов среднего радиуса поражения и отсутствия необходимого финансового ресурса), потому представляется необходимым:

Создание «зональных» разведывательно-ударных сетей, на наиболее вероятных направлениях действия противника

Создание глобальной «разведывательной сети» с включением в нее элементов гражданской инфраструктуры (дорожных/уличных камер наблюдения и пр.), практической реализацией концепции ES2 с видоизменением в сторону «каждый боец (включая резервистов) – это сенсор»

Формирование «мобильной/скрытной ударной компоненты сверхближнего радиуса действия». Мобильных малых групп высокоподготовленной пехоты, способных быстро и скрытно перемещаться , координироваться между собой, и располагающих мобильными высокоэффективными средствами борьбы с бронетехникой и тактической авиацией противника

Модернизация существующих ударных систем (тяжелой и реактивной артиллерии) в направлении создания (модернизации существующих) управляемых высокоточных боеприпасов с одновременным увеличением эффективной дальности

Разработка собственных крылатых универсальных ракет среднего радиуса действия

Создание системы C4ISR, в рамках которой в автоматическом режиме будут определяться цели и подбираться наиболее эффективные средства поражения из имеющихся.

Вместо заключения.

«Каким бы сильным ни был противник, как бы ни были совершенны его силы и средства вооруженной борьбы, формы и способы их применения, у него всегда найдутся уязвимые места, а значит, существует возможность адекватного противодействия». Герасимов Валерий, начальник ГШ армии РФ. Данная цитата ключевого военачальника нашего противника наиболее точно отражает объективную реальность. Однако, важнейшей задачей является видеть и адекватно оценивать эту самую объективную реальность для высшего военного и политического руководства страны.