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Тяжелое одеяло может повысить качество сна
Эксперты утверждают, что повышенный вес одеяла прямо влияет на ощущение релаксации и качество сна.
Вес этого предмета достигает 14 кг, но подобные одеяла рождают ощущения безопасности и покоя. А многим людям нужно испытывать эти чувства для того, чтобы крепче спать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
У многих из нас к концу утомительного рабочего дня возникает острое желание отдохнуть в объятиях близкого человека. К сожалению, этот самый человек далеко не всегда оказывается в пределах доступности. И вот теперь эту проблему предлагают решить с помощью утяжеленного постельного белья, а верней одеяла, вес которого составляет 14 кг. Оно рождает ощущение крепких объятий, обеспечивая человеку чувства безопасности и защищенности. Именно эти чувства положительно влияют на качество сна, как показывают социологические опросы и конкретные научные эксперименты.
Утяжеленное одеяло создано из хлопка, в которые вплетены крошечные панели из специальных стеклянных бусинок, вес которых различается. Таким образом, само одеяло может весить от 4 до 14 килограмм, в то время, как обычное одеяло весит не более 2 кг. Эксперты утверждают, что повышенный вес одеяла прямо влияет на ощущение релаксации и качество сна. И это подтверждают продажи данных одеял, которые в прошлом году только Великобритании оценивались в 14 миллионов фунтов.
Речь идет об использовании механизма глубокой стимуляции давлением. Мы испытываем его в тот момент, когда нас кто-то крепко сжимает в объятиях, и когда оказываемся под тяжелым одеялом. Исследования показывают, что подобного рода стимуляция снижает уровень гормона стресса кортизола и способствует выработке серотонина, который связан с ощущениями счастья.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, одеяло
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