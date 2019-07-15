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Врачи объяснили, как избежать летней потливости

15.07.2019 20:00
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Врачи объяснили, как избежать летней потливости

Эксперты рассказали, как уменьшить потоотделение, не нарушая при этом дресс-кода.

Пейте поменьше кофе.

Избегайте вообще любых напитков с кофеином, никотина, а также алкоголя. Все эти компоненты обеспечивают гиперстимуляцию нервной системы и приводят к выработке адреналина. А это повышает температуру тела и заставляет вас потеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Используйте антиперспиранты

Применение антиперспирантов, и особенно с хлоридом алюминия, помогает уменьшить потливость за счет блокады потовых желез. Но постарайтесь наносить антиперспиранты не с утра, а вечером перед сном, так как в этом случае они будут более эффективны на следующий день.

Пейте больше воды

Употребление достаточного количества воды обеспечивает надлежащий уровень увлажнения организма. А это уменьшит температуру тела и снизит выработку пота.

Правильно принимайте ванну

Старайтесь в жару не принимать ванну или душ с горячей водой, так как это повышает температуру тела и заставляет потеть более интенсивно. Используйте антибактериальное мыло, предотвращающее бактериальные инфекции, приводящие к избыточной потливости. Выбирайте мыло с триклозаном.




Теги: Донбасс, врачи, пот
 
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