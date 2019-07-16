Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения

16.07.2019 13:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения

В ночь с 16 на 17 июля 2019 года в 0:31 по Киеву произойдет лунное затмение, которое закроет «Коридор затмений», пишет ДонПресс. Астролог Влад Росс рассказал, что астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Украины. Но затмение будет не полным, а частичным.
«Традиционно в день затмения и за два-три дня до него и после лучше не принимать судьбоносных решений, не делать важных шагов и не проводить знаковых событий. В это время лучше затаиться и переждать его», — сказал астролог.
По словам Росса, 17 июля на небе появится «пепельный» месяц. А пепел является символом трагических событий и катастроф.
«Особенно ощутят на себе влияние лунного затмения люди, родившиеся в дни затмения или приближенные к нему дни. Для них может наступать очень непростой год в жизни с серьезными трудностями и испытаниями. Лунное затмение 16 июля ознаменуется различными разрывами отношений, разрушением союзов, связей и партнерства. Кроме того, в эти дни могут начаться непредвиденные финансовые трудности», — заявил Росс.
Также не исключены в этот период финансовые трудности.
По словам астролога, в дни так называемого «коридора затмений», то есть в период между солнечным и лунным затмениями лучше отказаться от хирургических вмешательств. Однако операции, сделанные после 22 июля, будут удачными.
«Не хочу такого говорить, но морги в июле будут переполнены. Зато те, кто занимается предоставлением ритуальных услуг, будут процветать. В целом июль может ознаменоваться уходом из жизни очень известных людей, может быть очень много смертей, потому что соединение Сатурна и восходящего узла в оппозиции к зодиакальным знаком Рака», — пояснил он.



Теги: Донбасс, последствия, Затмение, астролог
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх