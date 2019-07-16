Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения

16.07.2019 13:09

В ночь с 16 на 17 июля 2019 года в 0:31 по Киеву произойдет лунное затмение, которое закроет «Коридор затмений», пишет ДонПресс. Астролог Влад Росс рассказал, что астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Украины. Но затмение будет не полным, а частичным.

«Традиционно в день затмения и за два-три дня до него и после лучше не принимать судьбоносных решений, не делать важных шагов и не проводить знаковых событий. В это время лучше затаиться и переждать его», — сказал астролог.

По словам Росса, 17 июля на небе появится «пепельный» месяц. А пепел является символом трагических событий и катастроф.

«Особенно ощутят на себе влияние лунного затмения люди, родившиеся в дни затмения или приближенные к нему дни. Для них может наступать очень непростой год в жизни с серьезными трудностями и испытаниями. Лунное затмение 16 июля ознаменуется различными разрывами отношений, разрушением союзов, связей и партнерства. Кроме того, в эти дни могут начаться непредвиденные финансовые трудности», — заявил Росс.

Также не исключены в этот период финансовые трудности.

По словам астролога, в дни так называемого «коридора затмений», то есть в период между солнечным и лунным затмениями лучше отказаться от хирургических вмешательств. Однако операции, сделанные после 22 июля, будут удачными.

«Не хочу такого говорить, но морги в июле будут переполнены. Зато те, кто занимается предоставлением ритуальных услуг, будут процветать. В целом июль может ознаменоваться уходом из жизни очень известных людей, может быть очень много смертей, потому что соединение Сатурна и восходящего узла в оппозиции к зодиакальным знаком Рака», — пояснил он.