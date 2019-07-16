Все рубрики раздела
- Главный бездельник: какой знак Зодиака самый ленивый20:27
- Тарифы за голос: Как кандидат Рыбак скупает избирателей в Торецке15:33
- Гороскоп на 15-21 июля: кого ожидает горькое разочарование13:50
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака10:15
- Путин шантажирует Зеленского: «политики вынуждены считаться»09:09
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
Главный бездельник: какой знак Зодиака самый ленивый
Астролог Влад Росс назвал самые ленивые знаки Зодиака, пишет from-ua.
Так, главными ленивцами являются Рыбы.
"Представители этого знака – люди не от мира сего. Рыбы – это 12-й знак Зодиака, очень часто они имеют много инкарнаций. Им вообще не интересен материальный мир, материальная сторона вещей – для них это слишком "плоско". Рыб больше интересует философия, глубина вещей, их содержание. В этом знаке Зодиака наблюдается экзальтация "самой ленивой планеты" – Венеры, а также Нептуна, покровительствующего Рыбам. Это – две очень "расслабленные" планеты. Поэтому Рыбы могут спать днями и ночами. Поэтому лежать на берегу моря и заниматься при этом "пассивным бизнесом" – эта история о Рыбах. Они любят двигаться по воле волн", - обяъснил астролог.
Второе место среди лентяев, по словам Росса, занимают Тельцы.
"Люди, рожденные под этим знаком, крайне не любят что-либо менять в своей жизни, они не любят пертурбаций и новшеств. Им часто лень даже поехать попутешествовать. Тельцы не понимают, зачем суетиться, таскать чемоданы, когда можно поехать к себе на дачу, расслабиться на половину лета и не выезжать оттуда. Тельцы всегда расслаблены. Вот вспомните тельца в природе, который расслабленно жует травку – это уж точно не особо подвижное животное", - заявил он.
Астролог отметил, что Венера также способствует лености Весов.
"Это – один из самых ленивых знаков Зодиака. Весы не любят делать что-то сами, а ждут, когда проблему за них решит партнер. А если жена – Весы, то она ждет, что действовать вместо нее будет муж. И больше всего они любят, когда им приносят кофе в постель – это самая ярка иллюстрация сути женщины-Весов. Так что Весы – очень ленивый знак, который ничего не любит делать сам, очень нерешительный, все время ждет, что работа будет сделана кем-то за него, а результат ему принесут "на блюдечке с голубой каемочкой", - резюмировал Росс.
Четвертое место среди лентяев – у вечно пятящегося назад Рака.
"Рак не любит работать, ему лучше сидеть дома и ничего не делать. Зато лучшие домохозяйки – это женщины, рожденные под знаком Рака. Люди, рожденные под этим знаком, совершенно не думают о карьере, им это неинтересно", - объяснил астролог.
Пятое место по праву достается Льву. "Они тоже любят жить "на расслабоне". И хотя, казалось бы, это – огненный знак Зодиака, но мужчины-Львы совершенно не трудолюбивы. Их больше прельщает спокойная и расслабленная жизнь. А вот Львы-женщины – наоборот. Они, как львицы в природе, активны, охотятся, добывают корм и приносят в зубах добычу львам-самцам, которые лежат, разметав свою гриву-шевелюру по какой-нибудь поляне", - сказал он.
И последний списке тунеядцев Водолей.
"Они не особенно любят работать. Типичными представителями Водолеев было большинство персонажей народных сказок: Сказка о Золотой рыбке, По щучьему велению, Конек-горбунок… Вспомните образ Ивана, лежащего на печи.Водолей любит заниматься чем-то новым и необычным. И он не терпит рутины. Зато у Водолея всегда множество инновационных идей для работы, в принципе, как и у Рыб. В этом Водолеи и Рыбы похожи. Представители этих знаков – это свободные художники", - заявил Росс.
По словам астролога, речь идет о типичных представителях знаков Зодиака, а таковых – чуть более 30%. "Чаще всего все индивидуально. А такая классификация весьма приблизительна", - резюмировал он.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, безделье
- Чего боятся разные Знаки Зодиака
- Гороскоп на 8 июня: Львы будут сомневаться в себе, а Рыбам нужно быть смелее
- Две абсолютно противоположные стороны каждого знака зодиака
- Гороскоп жены. Узнай, какая ты жена по Знаку Зодиака
- Чего ожидать знакам Зодиака в сентябре 2018
- От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака
- В Лисичанске водоемы непригодны для купания20:01
- Украинские военные показали уничтожение новейшей техники России. ВИДЕО19:32
- Донецк уходит под воду: ситуация с затопленным ТЦ "Северный" намного хуже, чем предполагалось19:03
- На КПВВ «Станица Луганская» произошел серьезный инцидент18:08
- Россия меняет тактику ведения боя на Донбассе - детали от разведки ВСУ17:46
- РосСМИ рассказали о нюансах выдачи загранпаспорта жителям ОРДЛО16:48
- В Докучаевске ранен мирный житель16:09
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол15:52
- В Харцызске обнаружены тела двух мужчин: причина смерти неизвестна15:10
- Боевики «ДНР» заставили пожилого мужчину пройти по минному полю14:52
- Главный бездельник: какой знак Зодиака самый ленивый20:27
- В Лисичанске водоемы непригодны для купания20:01
- Украинские военные показали уничтожение новейшей техники России. ВИДЕО19:32
- Донецк уходит под воду: ситуация с затопленным ТЦ "Северный" намного хуже, чем предполагалось19:03
- Массовое отравление на Ровенщине: обед в кафе для 39 человек завершился в реанимации18:34
- На КПВВ «Станица Луганская» произошел серьезный инцидент18:08
- Россия меняет тактику ведения боя на Донбассе - детали от разведки ВСУ17:46
- Летающие "диски" и тела пришельцев: составлен план штурма Зоны-51, и будет очень жарко17:31
- В Украину фактически перестали ввозить автозапчасти: эксперт назвал причину17:10
- РосСМИ рассказали о нюансах выдачи загранпаспорта жителям ОРДЛО16:48
- Главный бездельник: какой знак Зодиака самый ленивый20:27
- Тарифы за голос: Как кандидат Рыбак скупает избирателей в Торецке15:33
- Гороскоп на 15-21 июля: кого ожидает горькое разочарование13:50
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака10:15
- Путин шантажирует Зеленского: «политики вынуждены считаться»09:09
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык
- В Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend