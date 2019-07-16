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Гороскоп на 15-21 июля: кого ожидает горькое разочарование
Астрологи составили гороскоп на неделю с 15 по 21 июля для всех знаков Зодиака, пишет from-ua.
ОВЕН
У Овном начнутся трудности в финансовом плане. Стоит успокоится и подождать - вскоре вы получите выгодное предложение по работе.
ТЕЛЕЦ
Тельцам нужно научиться проявлять инициативу и открыто попросить о помощи. Новое увлечение принесет вам разочарование.
БЛИЗНЕЦЫ
Займитесь чем-нибудь совершенно новым для себя. Вы сможете избежать ссор в семье если не будете обращать внимания на мелочи.
РАК
Ракам стоит ждать перемен в карьере. Стоит заняться поиском новой работы.
ЛЕВ
Поспешные действия могут спровоцировать лавину неприятностей. Вам стоит выждать правильного момента.
ДЕВА
Вам нужно успокоится и тщательно продумать свое будущее. Не стоит идти на импульсивные поступки.
ВЕСЫ
Звезды советуют вам отложить дела и заняться любимым хобби.
СКОРПИОН
Не планируйте путешествий: неприятностей будет больше, чем удовольствия. Также велика вероятность частых конфликтов.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам поможет творческий подход к жизни. Звезды советуют им срочно сменить работу.
КОЗЕРОГ
Козерогов ждет любовное увлечение, которое перерастет в серьезный роман.
ВОДОЛЕЙ
Вам стоит немедленно начать воплощать свои идеи в жизнь, иначе это сделает кто-то другой.
РЫБЫ
Постарайтесь помочь близким тем, чем сможете. Иногда достаточно даже простого разговора.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, знаки Зодиака
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- «Все переполнено, мест нет»: в ОРДО заявили о большом числе отдыхающих в Седово14:09
- Гороскоп на 15-21 июля: кого ожидает горькое разочарование13:50
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- Гороскоп на 15-21 июля: кого ожидает горькое разочарование13:50
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- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
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