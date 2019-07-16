Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги

16.07.2019 08:35

В этот период многим придется уступать и находить новые решения. Хотите знать, что вас ждет 16 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут приятные новости, кто будет слишком упрямым, а кто может сменить специальность.

Овен

Вас ждут приятные новости, особенно они будут касаться вашей профессиональной сферы. Начальство сейчас будет к вам расположено, постарайтесь использовать это, чтобы добиться желаемых результатов. Дома стоит быть внимательнее к близким.

Телец

Представителям этого знака, вероятно, придется уступить и отказаться от каких-то своих задумок. Это будет немного неприятно, но лучше сейчас не становиться в позу. Так вы сохраните собственные нервы и сможете добиться большего.

Близнецы

Ваш самоконтроль поможет вам не вспылить, когда окружающие категорически не будут поддерживать вашу точку зрения. Но не нужно записывать все заслуги только на свой счет. Ваша упрямость может иногда быть неприятной, помните об этом.

Рак

Хорошее время для новых задач. Сейчас вам будет достаточно легко расширить сферу деятельности, или даже вовсе сменить специальность. Постарайтесь направить свою энергию в интересные проекты. Также стоит настроиться на позитив.

Лев

Вы можете услышать нечто совсем неприятное от человека, который обычно с вами на одной волне. Постарайтесь отнестись к этому с пониманием. Прислушайтесь, вероятно, точка зрения со стороны подскажет вам что-то действительно полезное.

Дева

Интуиция сейчас не будет давать вам верных подсказок. Вы будете очень зависимы от настроения окружающих, это может сбивать вас с толку. Не поддавайтесь эмоциям, постарайтесь действовать спокойно и концентрироваться на приятном.

Весы

Приятный день для Весов. Вы и со своими делами сможете разобраться, и окружающим поможете, и еще останутся силы на развлечения, планы и домашние дела. Эмоциональный фон сейчас поможет и вашему самочувствию.

Скорпион

Скорпионы сейчас склонны вести себя вызывающе. Вы можете слишком ярко одеться, громко говорить, провоцировать окружающих. Не удивляйтесь, если такое поведение понравится не всем. Особенно возмутиться могут ваши друзья.

Стрелец

Слушайте, анализируйте, уступайте - только так вы сохраните гармонию вокруг и внутри себя. Ваша чрезмерная упертость сейчас никому не принесет радости. Не нужно действовать напролом, будьте мудрее. И удача сама повернется в вашу сторону.

Козерог

Те представители знака, у которых есть дети, сейчас почувствуют, что могут наконец проявить свой авторитет. Младшие будут к вам прислушиваться, постарайтесь научить их чему-то действительно полезному. И не забывайте, что у них тоже есть свое мнение.

Водолей

У представителей этого знака появится время полениться. Вы наконец сможете позволить себе ничего не делать, но будете не слишком рады этому шансу. Энергия бьет в вас ключом, поэтому сейчас долгий отдых может начать раздражать.

Рыбы

Вас ждут достаточно острые, но конструктивные диалоги. В процессе споров может выясниться, что нужно корректировать планы. Инициативу лучше проявить самостоятельно, чтобы ее не перехватил кто-то другой. Не бойтесь быть лидером.