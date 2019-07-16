Все рубрики раздела
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- Заболеваемость корью в Украине продолжает падать20:20
- Врачи объяснили, как избежать летней потливости20:00
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
- Назван продукт, уменьшающий вредное воздействие алкоголя11:40
- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы10:40
- Названо опасное последствие отказа от мясных продуктов22:00
- Летняя подработка студентов: Как можно трудоустроиться и какая положена зарплата21:20
Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги
В этот период многим придется уступать и находить новые решения. Хотите знать, что вас ждет 16 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут приятные новости, кто будет слишком упрямым, а кто может сменить специальность.
Овен
Вас ждут приятные новости, особенно они будут касаться вашей профессиональной сферы. Начальство сейчас будет к вам расположено, постарайтесь использовать это, чтобы добиться желаемых результатов. Дома стоит быть внимательнее к близким.
Телец
Представителям этого знака, вероятно, придется уступить и отказаться от каких-то своих задумок. Это будет немного неприятно, но лучше сейчас не становиться в позу. Так вы сохраните собственные нервы и сможете добиться большего.
Близнецы
Ваш самоконтроль поможет вам не вспылить, когда окружающие категорически не будут поддерживать вашу точку зрения. Но не нужно записывать все заслуги только на свой счет. Ваша упрямость может иногда быть неприятной, помните об этом.
Рак
Хорошее время для новых задач. Сейчас вам будет достаточно легко расширить сферу деятельности, или даже вовсе сменить специальность. Постарайтесь направить свою энергию в интересные проекты. Также стоит настроиться на позитив.
Лев
Вы можете услышать нечто совсем неприятное от человека, который обычно с вами на одной волне. Постарайтесь отнестись к этому с пониманием. Прислушайтесь, вероятно, точка зрения со стороны подскажет вам что-то действительно полезное.
Дева
Интуиция сейчас не будет давать вам верных подсказок. Вы будете очень зависимы от настроения окружающих, это может сбивать вас с толку. Не поддавайтесь эмоциям, постарайтесь действовать спокойно и концентрироваться на приятном.
Весы
Приятный день для Весов. Вы и со своими делами сможете разобраться, и окружающим поможете, и еще останутся силы на развлечения, планы и домашние дела. Эмоциональный фон сейчас поможет и вашему самочувствию.
Скорпион
Скорпионы сейчас склонны вести себя вызывающе. Вы можете слишком ярко одеться, громко говорить, провоцировать окружающих. Не удивляйтесь, если такое поведение понравится не всем. Особенно возмутиться могут ваши друзья.
Стрелец
Слушайте, анализируйте, уступайте - только так вы сохраните гармонию вокруг и внутри себя. Ваша чрезмерная упертость сейчас никому не принесет радости. Не нужно действовать напролом, будьте мудрее. И удача сама повернется в вашу сторону.
Козерог
Те представители знака, у которых есть дети, сейчас почувствуют, что могут наконец проявить свой авторитет. Младшие будут к вам прислушиваться, постарайтесь научить их чему-то действительно полезному. И не забывайте, что у них тоже есть свое мнение.
Водолей
У представителей этого знака появится время полениться. Вы наконец сможете позволить себе ничего не делать, но будете не слишком рады этому шансу. Энергия бьет в вас ключом, поэтому сейчас долгий отдых может начать раздражать.
Рыбы
Вас ждут достаточно острые, но конструктивные диалоги. В процессе споров может выясниться, что нужно корректировать планы. Инициативу лучше проявить самостоятельно, чтобы ее не перехватил кто-то другой. Не бойтесь быть лидером.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
- Почему Бориса Колесникова убирают из главных регионалов Донетчины
- На митинге в Краматорске осудили экстремизм и станцевали под музыку (ФОТО)
- Народный депутат задержал скандального представителя Партии регионов (ВИДЕО)
- Анна Герман выращивает помидоры и пишет книги
- Бывший «регионал» назвал Украину «зловещим адом»
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:32
- На Луганщине идет борьба с нашествием саранчи07:48
- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны15:01
- На КПВВ в Станице Луганской начал курсировать автобус14:30
- Главари ОРДО упростили пересечение границы «республики» для получения паспортов РФ14:19
- КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили 14:00
- Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов10:03
- Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании09:40
- На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по минированной территории – штаб ООС 09:20
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:32
- Дождь, временами — солнце. Синоптики рассказали о погоде на сегодняшний день08:29
- На Луганщине идет борьба с нашествием саранчи07:48
- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- Вчерашний ливень в Киеве оказался самым сильным за все годы наблюдений 22:41
- ЦИК передал бюллетени на заграничные избирательные участки22:20
- Кандидатам в нардепы напомнили об украинском языке агитации с 16 июля22:00
- Украинские синхронистки выиграли чемпионат мира21:40
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- Заболеваемость корью в Украине продолжает падать20:20
- Врачи объяснили, как избежать летней потливости20:00
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
- Назван продукт, уменьшающий вредное воздействие алкоголя11:40
- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы10:40
- Названо опасное последствие отказа от мясных продуктов22:00
- Летняя подработка студентов: Как можно трудоустроиться и какая положена зарплата21:20
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык
- Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»