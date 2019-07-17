Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Вот почему нельзя смотреть кошке прямо в глаза

17.07.2019 14:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вот почему нельзя смотреть кошке прямо в глаза

Вот оно что!

Прямой взгляд в глаза кошка может расценить как агрессию.

Но мы редко рассматриваем только взгляд. Также мы обращаем внимание на позу, мимику, движение.

Например, если вы смотрите в глаза кошке, а потом резко начинаете идти на нее, то кошка такое поведение сочтет за агрессию и скорее всего предпочтет убежать, а если бежать будет некуда или по близости будут детеныши, то может и напасть.

При этом, если так же смотря в глаза кошке вы будете двигаться плавно и идти в ее сторону по дуге, то уже с меньшей вероятностью ваше поведение будет расцениваться как агрессия. Кошка будет интерпретировать ситуацию, уже исходя из своего опыта.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, кошка, глаз
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх