3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми

19.07.2019 21:50

Некоторые знаки Зодиака спешат связать себя узами брака, тогда как другие бегут от него прочь.

Кто-то с детства мечтает жениться и завести семью, а кто-то не может даже представить себе такую картину, пишет lifter.

Это не значит, что они никогда не женятся или не смирятся с брачной жизнью в будущем; это просто значит, что большую часть жизни они стараются избегать долгосрочных отношений.

Вот три таких знака:

Лев.

Хотя Львы не сторонятся отношений и довольно хорошо себя в них чувствуют, они не представляют себя в браке.

Найти себе вторую половинку и жить с ней — прекрасно. Но зачем подтверждать свою любовь штампом а паспорте?

Кроме того, брак отпугивает Львов, потому что они не желают поступаться своим комфортом.

В их представлении брак требует жертв и компромиссов, на которые они не готовы идти. Им хочется потакать своим желаниям и наслаждаться жизнью в полной мере.

Стрелец.

Стрельцы ничто не воспринимают всерьёз, а брак — штука довольно-таки серьёзная. Им нравится жизнь без осложнений, общение с друзьями и возможность бывать в одиночестве.

Кроме того, сама мысль о браке кажется им ловушкой, поэтому они вообще избегают этой темы. Они слишком ценят свою независимость, поэтому преданность их пугает.

Возможно, когда-нибудь, если они встретят правильного человека, это и случится… но они не могут себе этого представить.

Водолей.

Водолей готов быть вашим лучшим другом, любовником и кем угодно, но только не супругом. Такой уровень обязательств ужасает его, хотя он сам не может объяснить почему.

Водолеи, которые долгое время провели без партнёра, привыкают к определённому укладу и получают удовольствие от своего одиночества. Так зачем портить такую хорошую жизнь?

Брак — это сложно и неудобно, а им это ни к чему.

Если только кто-то не докажет им, что любовь не всегда сопряжена с трудностями, они навеки останутся самым одиноким знаком Зодиака.