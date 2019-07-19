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Названа новая причина инфарктов и инсультов
Американские ученые раскрыли новую причину развития сердечно-сосудистых заболеваний.
На риск развития сердечного приступа и инсульта одинаково влияют "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое. Об этом сообщает EurekAlert! со ссылкой на исследование ученых центра Kaiser Permanente в США, пишет Корреспондент.
Медики проверили показания артериального давления у 1,3 млн пациентов больниц с 2007 по 2016 год. Выяснилось, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердечной мышцы) практически так же часто приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца).
Ранее считалось, что можно пренебречь диастолическим давлением. Специалисты советуют периодически измерять давление, а при нарушениях контролировать его и обращаться к врачу.
Теги: , причины, инфаркт, инсульт
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