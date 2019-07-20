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Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе
Завтра украинцы будут выбирать новый парламент и с очевидностью на 100% можно сказать, что все мы станем свидетелями смены власти в стране на всех уровнях. Но ситуация меняется не только внутри Украины, но и за ее пределами. Как информирует replyua.net, об этом в своем видеоблоге отметил журналист Роман Цимбалюк.
Он отмечает, главу российского МИД Сергея Лаврова, как никогда тепло приняли в Германии. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Масс фактически предложил установить статус-кво и возобновить дружественные отношения с Москвой, закрыв глаза на то, что произошло на востоке Украины в 2014-м году. То есть, по сути, Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе.
Хайко Масс даже подчеркнул, что за последние годы в Берлине убедились в том, насколько ошибочными могут быть стереотипы о России. Роман Цимбалюк отмечает, неоспоримо есть то, что с одной стороны мы все видим клише, но есть и реальная жизнь. Понятно, что Европа настроена на конструктивный диалог с Москвой, а вещи в поддержку Украины – это дань здравому смыслу и порядочности.
Теги: Донбасс, выборы, Путин, власть
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