Психолог назвал слово, помогающее успокоиться

25.07.2019 21:27

Знаменитый психолог Джеффри Бернштейн назвал слово, способствующее снижению уровня беспокойства, передает Хроника.инфо.

По данным специалиста, произнося вслух словосочетание «тем не менее» или слово «однако», можно уменьшить чувство тревоги. Бернштейн убежден, что одно простое словосочетание способно не только помочь справиться с тревогой в текущий момент, но и снизить вероятность повторения приступа тревоги в долгосрочной перспективе.

Теорию Бернштейна подтверждает Стэнли Хиббс, психолог из университета штата Джорджия, который убежден, что это словосочетание также может повысить продуктивность: «Это словосочетание помогает бороться с разочарованием и превращает потенциально катастрофические дни в продуктивные. Произносить эти слова вслух полезно для здоровья и самооценки. Кроме того, это словосочетание способно повысить продуктивность», — говорит он.

По данным специалистов, эта простая методика помогает человеку сделать паузу, обдумать варианты и настроиться на позитивные мысли.

«Это может звучать так: «Я устал, я заслуживаю того, чтобы немного побездельничать. Тем не менее, я могу сделать еще несколько дел и затем расслабиться». Или так: «Я думаю, что провалю этот тест, однако я собираюсь начать учиться и приложить все усилия, чтобы достичь своей цели», — объясняет Бернштейн.