Шарий: «Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого»

26.07.2019 15:23

О том, как проходили парламентские выборы, а также о том, как партия и её лидер может добиться успеха без телевизора, при этом зарядив всех здоровым энтузиазмом, в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания Новости Украины – From-UA рассказал журналист, видеоблогер, а теперь уже – и политический деятель Анатолий Шарий. Как нужно «шарить» читайте далее в материале.

Новости Украины – From-UA: - Анатолий, добрый день! Позвольте на правах издания, с которым вы долгое время сотрудничали, поздравить вас с несомненным успехом на выборах. Как вы считаете, что изменилось в украинцах, если раньше они голосовали за тех, за кого голосовали, а сейчас поддерживают несистемных политиков?

Анатолий Шарий: - Во-первых, они все-таки во многом проголосовали «за тех, за кого голосовали», потому что хоть и позорные 8% за Порошенко, но он их набрал, а это значит, что 8% людей считают, что то, что он делал эти пять лет, — это нормально. То же самое можно сказать и про «Голос». К сожалению, люди продолжают жить телевизором. И почему они начинают голосовать по-новому — как раз потому, что телевизор уступает место более продвинутым технологиям, сетям, где уже на протяжении достаточно длительного времени украинцы ищут альтернативную информацию, потому что СМИ в Украине, к сожалению, превратились в помойку за редчайшим исключением.

Поэтому я вижу, кто за нас голосовал. Когда люди вступали в партию, на сайте мы тоже мониторили: что это за люди, какой у них достаток, какой возраст. Там огромное количество молодых людей и люди старшего возраста, которых присадили на получение такой информации их дети и внуки. И они круто этим заражаются. Даже была бабушка 82 года — сторонница партии Шария, она выходила на уборку в своем городе, и это очень круто! И я думаю, что секрет в том, что люди понемногу начинают стряхивать с головы тот мусор, которые им пытались засунуть в голову телевизоры. А телевизор принадлежит олигархам, и на определенном этапе уже создавалось впечатление, что единственным источником информации в Украине является телевидение.

Но сейчас, к счастью, это постепенно начинает как-то выравниваться. Я думаю дело в том, что люди видят, как уже 30 лет у власти абсолютно одни и те же, и ничего не происходит, а только становится хуже. Когда выходят отдельные представители Оппоблока и рассказывают, что нужны профессионалы, то люди же тоже не дураки, они понимают, что эти профессионалы там сидят и ничего не делают, ну или делают, но абсолютно не для народа. Это все очевидные вещи. Если бы Украине было пять лет независимости, то можно было бы поверить профессионалам, а так создается впечатление, что «вот смотрите, мы там посидели 10 лет, теперь мы знаем, как там сидеть, выберите нас еще, мы еще просидим там 15 лет».

Новости Украины – From-UA: - Какая ваша стратегия, тактика привела к такому успеху на выборах, а что, на ваш взгляд, помешало набрать больше голосов?

Анатолий Шарий: - У нас не было какой-то особой стратегии или тактики. Мы просто решили, что надо делать это. Причем это решила группа из троих-четверых человек. Мы все друзья, которые решили, что, наверно, надо все-таки идти на выборы. Я даже знаю, что у нас не получилось преодолеть 5%-й барьер именно из-за того, что у нас был короткий разбег и не все о нас узнали. Наша стратегия была именно в том, чтобы нас узнали. Мы не пытались убедить людей в том, что мы хорошие или что мы им в пять раз увеличим пенсии, или в пять раз снизим коммунальные — нет. Мы просто хотели дать людям возможность управлять самостоятельно, чтобы вообще снять с себя ответственность. Мне говорили: «Ну как это? Ты же должен принимать решения». Я не хотел и не хочу в дальнейшем в ВР принимать решения. Пускай принимают решения мои избиратели, и это я считаю самое правильное, потому что мы собирались делегировать власть народу.

Именно это послужило причиной тому, что нас так сильно испугались, ведь все традиционные политические силы тотально объединились против нас. Сначала они, может быть отнеслись к этому как к шутке, а когда они увидели массовое движение, они реально испугались, потому что мы предложили делать выбор нашему народу за депутатов, то есть, по сути это прямая демократия и прямое управление государством. Ну и понеслось. СМИ внезапно стали не замечать наши многотысячные акции, потом началась волна грязи (хотя на самом деле она и так длится, не прекращаясь, уже пять лет, но это не особо срабатывало —люди-то видели, что мы есть). Потом они нас убирали из всех опросов, а если мы где-то и появлялись, то с рейтингом 0,6-0,9 %. Все заявляли, что мы статистическая погрешность. Короче, вся машина начала работать на то, что нас якобы нет, и что людей, которые нас поддерживают, якобы нет. А это все привело к тому, что информацию о нас очень плохо узнали в отдаленных селах, которые и потянули нас вниз. Во всех городах у нас отличные результаты — по 7-8%, но область – 1,2- 1,5%, потому что люди просто тупо не знали про нас. Те, кто нас знали, 60% этих людей за нас голосовали.

Новости Украины – From-UA: - Сыграло ли роль то, что в селах практически нет интернета, а вас знают больше именно по YouTube-каналу?

Анатолий Шарий: - И по YouTube-каналу, и по соцсетям. Дело в том, что нам «UA:Перший» обязан был предоставить время для дебатов, но с нами даже не связались. То есть они, по сути, нарушили закон, а они не частная лавочка, они существуют за деньги налогоплательщиков. По сути, они обманули налогоплательщиков, не предоставив нам эфирное время. И так везде было. А заходить за деньги, через договорняки на каналы, в СМИ мы не хотели, потому что у нас принципиальная позиция — не иметь договоренностей с кем-либо, кто имеет отношение к олигархату.

Новости Украины – From-UA: - Вы не преодолели проходной барьер, но приобрели большой задел на будущее. Что планируете для развития успеха?

Анатолий Шарий: - Как раз то, чего нам не хватило, над тем мы и будем работать. Мы будем идти в маленькие села, поселки городского типа с информацией. Время еще есть. Конечно же, в местные выборы мы пойдем в тех городах, где у нас вышло круто, их несколько, и они очень крупные. Мы даже знаем районы, где у нас поддержка просто сумасшедшая.

Но фишка же не в том, чтобы взять местные выборы. Фишка в том, чтобы войти во власть на всех уровнях. А я вижу, что это абсолютно возможно, с учетом того, что у нас спилили процента полтора, это было вполне очевидно, у нас где-то около 4%, и это без того, что мы не были на телевизоре ни разу. Как сделал «Голос»? Если даже обезьянку каждый день показывать по телевизору пять раз в прайм-тайм, то через некоторое время человек подумает: «ну, ладно, проголосую тогда за обезьянку». Вот так примерно и получилось с «Голосом». Было же очевидно, что человек совершенно тупой. Тем не менее, люди пошли и проголосовали. Сейчас даже встает вопрос о том, чтобы он был премьер-министром — это уже вообще какой-то смех, в качестве анекдота.

А нас, к сожалению, не знали, поэтому мы будем идти туда, где нас не знают. Каким образом мы это будем делать? Мы не можем людям платить зарплату, хотя нам и выделено государственное финансирование в размере 400 с чем-то тысяч долларов. Но, во-первых, оно будет с нового года, во-вторых, там очень серьезный контроль, и ты должен платить зарплату по три тысячи гривен. А люди, которые работали в нашей команде, они зарабатывают в обычной гражданской жизни по 5-10 тысяч долларов. У нас все люди работали на энтузиазме, все люди на местах, которые выходили за нас с шариками, это все тоже на энтузиазме, никому никаких денег мы не платили. Более того, люди в это дело вкладывались сами, покупая за свой счет шарики.

Поэтому мы сейчас просто переформатируемся и перестроим всю систему, потому что одно дело идти на парламентские выборы, а другое — на местные. Мы будем однозначно открывать партийные ячейки во всех отдаленных регионах. Но тут мы сталкиваемся с проблемой кадров. Наш список был такой короткий, потому что я хотел знать четко про каждого. Я бы мог набить список, как все это делают, до 250, но я хотел четко знать, что в этих людях уверен либо я, либо близкие друзья, чтобы кто-то за каждого нес ответственность. Поэтому именно в маленьких городках столкнусь с кадровой проблемой. В больших городах у нас такой проблемы нет, у нас там оказались великолепные организаторы, которые просто на своем энтузиазме смогли организовывать абсолютно бесплатно все эти акции. Поэтому в городах все будет нормально, а вот в селах надо будет думать. Мы все равно ребята быстрые, я думаю, неделю еще подумаем и перезапустимся по-новому.

Новости Украины – From-UA: - Перефразируя известную фразу, скажите – почему вы преследуете Петра Порошенко? J

Анатолий Шарий: - С Петром Порошенко получилось следующее. Я критиковал Порошенко по делу, я рассказывал о злоупотреблениях его окружения, критиковал и смеялся над его нелепым пафосом. Но он начал бороться со мной абсолютно запрещенными методами. Был привлечен некий бывший российский адвокат Марк Фейгин, и они выдумали историю о том, что в Нидерландах меня разыскивают с 2013 года за педофилию. Я при этом живу в Европе и меня ищут, по их мнению. И они начали педалировать эту абсурднейшую новость. И дошло до того, что уже на канале Порошенко начали об этом говорить. Потом они придумали, что меня преследуют почему-то в России. По всей видимости, целью было, чтобы я заткнулся, но у меня обычно в таких ситуациях срабатывает система наоборот, и поэтому я пошел на них. Фейгин был лишен статуса адвоката и с позором изгнан.

А Порошенко я же не могу куда-то выкинуть, поэтому я решил выкинуть его вообще из политики. Мы начали к нему обращаться, причем обращаться-то, в принципе, просто: «зачем вы преследуете» — это раз, и «когда вы извинитесь» — это два. И что начал делать он? Он начал избивать людей. То есть я просто так не начинал преследовать Порошенко. Я четко знаю за что, и он, самое главное, знает за что. В итоге человек, которого они привлекли к этой грязной ситуации в Нидерландах, осужден и выплачивает мне 30 тысяч евро, но мы хотим довести до 70 и до банкротства, я хочу его уничтожить. А Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого.

В общем, этот ублюдок первым запустил грязную кампанию, а я должен был ему ответить. И я думаю, что я очень помог ему не стать второй раз президентом. Я абсолютно убежден, что наши акции, которые мы проводили во всех городах, когда он избивал людей, щипал за нос, кричал со сцены «Шарий ублюдок» – это привело к тому, что многие люди посмотрели на него другими глазами. Плюс к этому перед вторым туром я активнейшим образом топил за Зеленского. Я сказал, что я буду поддерживать даже говорящую мартышку, если против нее будет Порошенко. И все. Порошенко пролетел. 25%, потом 8%, а следующая цифра, я думаю, будет 12-13, это будет лет, потому что я сделаю все что угодно, чтобы он сел. Это личное, и я это не скрывал, он сядет.

Новости Украины – From-UA: - Кто станет объектом вашего внимания, когда бывший президент станет неактуален?

Анатолий Шарий: - Есть несколько людей, которые на личном уровне имеют все шансы получить по голове. Есть списочек людей у меня. Это, опять-таки, окружение Порошенко. Это Юрий Витальевич Луценко, который, как я знаю, принимал активнейшее участие в моем деле. Именно он инициировал подачу обращения в Google по моему фактическому местоположению. Как вы думаете, для чего это им надо было? В то же время я не думаю, что я буду гладить по холке новую власть — с чего бы вдруг? Другое дело, что мы не хотим быть глупой оппозицией, мы будем умной оппозицией.

Новости Украины – From-UA: - Ваши оппоненты создают вам имидж «руки Путина» (правда, не только вам). Что будете с этим делать?

Анатолий Шарий: - Ничего не буду с этим делать, мне на это плевать. Это, может быть, прокатывало в 2014-2015 годах, но сейчас уже рассказывать о том, что тут есть какой-то интерес России, это могут только умственно отсталые. А умственно отсталых нельзя же как-то переубедить, их надо лечить, а я не доктор. Поэтому пусть рассказывают. Где здесь рука Кремля, рука Москвы? На российских каналах нас точно так же предпочли замалчивать, как и на украинских. Было четкое взаимопонимание и у тех, и у этих. А из-за чего? Из-за того, что мы посмели мочить платформу «За житття», а это ставленники Кремля.

Кстати, я читаю тех людей, которые называют себя журналистами в Украине, причем которые называют себя лидерами мнений, и их очень волнует госфинансирование партии Шария. Но эти ублюдки не пишут про партию Медведчука, а там намного больше финансирование, про партию Ляшко, Гройсмана — партии «очень бедных» людей. Порошенко устроил мини-Майдан, когда меня зарегистрировала ЦИК, с упором на то, что это не только против Шария, но и против Клюева. А почему они даже пять порохоботов не вывели на улицу по поводу Кузьмина? Кузьмина спокойно вернули по суду, зарегистрировала ЦИК — и никто даже не пикнул. Никого не волновало, что идет Медведчук. Но всех волновал Шарий, потому что они знали, что это на самом деле страшно. Но к Кремлю это не имеет никакого отношения. Если какой-то дегенерат говорит про Кремль, то пусть говорит, его никто переубеждать не собирается.

Новости Украины – From-UA: - Почему работала установка при прошлой власти, что если ты не поддерживаешь наше мнение, то ты «пятая колонна Кремля»?

Анатолий Шарий: - Потому что это удобно. Заклеймил, повесил ярлык — и уже все, агент Кремля. Другое дело, что сейчас уже это выглядит очень тупо, когда человек, который просто критикует власть или просто имеет свое мнение и про него говорят, что он агент Кремля, хотя этот человек не ездит в Россию, не имеет никаких связей с Россией, никогда не заявлял, что в России лучше, чем в Украине, что Крым российский, а Донбасс не украинский. Я же объявил две тысячи евро за одно мое пророссийское или сепаратистское высказывание — тишина. Проходит два года, я объявляю пять тысяч евро, найдите, пожалуйста. Никто пока не нашел и не найдет.

Новости Украины – From-UA: - Кто (или что), на ваш взгляд, мешает Украине развиваться?

Анатолий Шарий: - Можно говорить о никому не ведомой коррупции, но я абсолютно убежден, что украинская власть — это и есть палка в колесе, которая не дает нормально ехать этой машине. Это абсолютный факт. Люди приходят во власть, платят по пять миллионов евро или долларов за проходное или непроходное место не для того, чтобы что-то делать для страны, а для того, чтобы отбить эти деньги и заработать еще сверху 150 миллионов, это абсолютно очевидно. Абсолютно очевиден этот закрытый клуб миллиардеров, которые не думают даже помыслить о развитии страны. Вот в чем основная загвоздка для развития Украины — в том, что существует этот долбанный закрытый клуб, куда не пустят ни одного человека, который хочет привести туда просто желание народа.

Новости Украины – From-UA: - На эти выборы прошло много людей, которые не разбираются в политике. Чего можно ожидать теперь?

Анатолий Шарий: - Не разбираются в политике — и прекрасно. Если бы это было единственной причиной, по которой стоит опасаться такого количества левых людей, которые сейчас приходят в Раду, это одно. Другое дело, что все же знают о продаже франшизы, все знают, что за деньги можно было купить флаг, грубо говоря, лидирующей политсилы и на местном уровне выставиться «я от «Слуги народа» – хлоп, и все.

Дело в том, что это люди не идейные, у них нет идеи, у них нет мечты. У них во многом было одно желание — пройти в Верховную Раду. А зачем им надо было пройти в парламент? Чтобы сидеть и нажимать кнопочки? Нет конечно, а для того, чтобы зарабатывать. Другое дело, что сейчас получилась такая история с этой монокоалицией, что заработать особо, может, и не получится, потому что оппозиционные силы обычно зарабатывали на том, что они начинали торговать своей невинностью относительно вступления в коалицию. А сейчас уже никому не интересно никакое вступление в коалицию, поэтому может быть вообще нивелировано это понятие — влиятельного народного депутата, что тоже неплохо. Но я знаю одно абсолютно точно, и это 100%, к сожалению, что никто ни в этой Раде, ни в следующей не даст возможность людям заниматься строительством своей собственной страны, пока мы не зайдем. А мы все-таки когда-нибудь зайдем.