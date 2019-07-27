Финансовый гороскоп на август для всех знаков Зодиака: кому стоит приберечь финансы, а у кого неожиданная удача

27.07.2019 21:54

Накануне прихода последнего летнего месяца астрологи предлагают ознакомиться со своими советами и рекомендациями по планированию финансов для каждого знака Зодиака, пишет Диалог.UA.

Близнецы

Близнецы в августе станут одним из самых удачливых знаков Зодиака. Денежные потоки у них будут литься рекой в течение практически всего месяца. Главное при этом - помнить о необходимости тратить средства с умом. Лучше в первую очередь закрыть все дыры в бюджете, раздать долги, если таковые имеются, а также заняться планированием финансовых расходов на месяцы вперед.

Весы

Весы в августе имеют шанс познакомиться с новыми для них людьми, некоторые из которых окажут значительное влияние на финансовое состояние представителей этого знака Зодиака. И только от них самих будет зависеть, станет ли это влияние положительным и принесет ли оно за собой новые денежные потоки. Многие Весы получат возможность дополнительного заработка, который подарит им так называемые «легкие деньги». Однако для получения этого дополнительного заработка Весам придется приложить некоторые усилия и успеть вовремя среагировать.

Водолей

У Водолеев в начале августа возможны некоторые финансовые трудности, наладить которые удастся лишь к концу месяца. Легко и успешно справиться с такими трудностями Водолеям поможет сохранение спокойствия, стрессоустойчивость и обычное терпение. Более того, в конце месяца некоторых Водолеев будут ждать неплохие финансовые прибавления, которые им можно будет потратить на то, что они давно желали себе купить.

Рак

К Ракам август 2019 года тоже будет весьма благосклонен в финансовом плане. Многих представителей этого знака Зодиака ждет если не повышение по работе, то как минимум приличные надбавки и премии. В связи с этим им лучше не давать денежные средства кому-либо в долг. Особо успешным Ракам можно будет отправиться в августе в отпуск на какой-нибудь хороший курорт, не беспокоясь о том, что это как-то скажется на их финансовом состоянии. Особых рисков и неприятных сюрпризов, касающихся финансов, Ракам в августе ждать не стоит.

Скорпион

Скорпионов ждет не самый спокойный и стабильный месяц года. Им придется немало потрудиться, чтобы заработать хотя бы необходимый минимум. Но активная и упорная работа быстро даст свои плоды. И уже во второй половине августа Скорпионы смогут завершить важные дела и начать готовиться к отпуску, если они еще в этом году его не использовали. При этом именно хороший и спокойный отдых поможет им восстановить силы, чтобы затем приступить к новым проектам.

Рыбы

Для Рыб август пройдет в стабильном и размеренном темпе. Каких-то особых перспектив в течение месяца не появится, но зато и больших финансовых трудностей август им не принесет. Те Рыбы, которые пока не использовали свой отпуск, вполне могут взять его именно в этом месяце. По мнению астрологов, это не приведет к каким-то серьезным потерям дохода. Рыбам также следует помнить о необходимости контролировать свои покупки и отказаться от лишних приобретений, о которых уже через несколько дней они будут сожалеть.

Овен

Овнам придется в августе пережить не самый лучший период в финансовом плане. На все желания денег будет постоянно не хватать. Такая ситуация, по мнению астрологов, сложится у Овнов, в основном, в первой половине августа. К концу месяца они ощутят денежный приток, в полной мере которым смогут воспользоваться уже в начале сентября.

Лев

У Львов в августе будет получаться все, за что они возьмутся. В делах их ждет успех, а также финансовые поощрения и льготы. Возможно появление новых горизонтов, сулящих серьезный денежный поток на многие последующие месяцы вперед. Главное при этом стараться не гнаться за всем сразу, иначе перспективы окажутся не такими радужными. Во второй половине месяца лучше больше отдыхать и беречь свои нервы. Если к концу месяца Львы успеют завершить начатые давно дела, то им можно смело отправляться в отпуск и не думать о проблемах.

Стрелец

Стрельцам в августе будет благоволить удача. Поэтому в этот месяц все подписанные соглашения и заключенные договоры принесут им успех и значительный рост доходов. Но помните, что получить все и сразу нельзя, поэтому наберитесь терпения и продолжайте усердно работать. От отпуска в августе Стрельцам лучше отказаться, уделив больше времени делам. Зато уже в сентябре они смогут пожинать плоды своего напряженного труда, а также планировать отдых.

Телец

Многим Тельцам в августе стоит задуматься о смене работы. Они застоялись на одном месте и уже даже не ждут увеличения оплаты своего труда. Астрологи считают, что шансы Тельцов отыскать высокооплачиваемую работу именно в августе весьма высок. Во второй половине месяца постарайтесь тщательнее контролировать свои расходы и отказаться от некоторых лишних трат.

Дева

Дев в августе какие-то серьезные финансовые успехи не ждут. Им необходимо набраться терпения и просто пережить этот месяц в привычном и обыденном темпе. Зато уже осенью их дела начнут налаживаться, а денежная яма станет быстро уменьшаться. От одалживания денег и взятия крупных средств в долг Девам в августе тоже лучше воздержаться.

Козерог

Козероги захотят в августе как следует отдохнуть и снизить рабочий темп. Это, по мнению астрологов, вполне допускается, так как до этого многие Козероги усердно работали и отдавали делам всего себя. Из-за снижения доходов представителям этого знака Зодиака можно не беспокоиться, ведь уже в сентябре у них ожидается резкий подъем в этом плане и возможность воспользоваться новыми способами заработка.