Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка

27.07.2019 14:28

Разные знаки зодиака «награждают» людей определенным набором качеств. Для одних характерно дружелюбие, стремление помочь. Другие ставят в тупик своей импульсивностью, непредсказуемостью, коварством, пишет cluber.

Астрологи выяснили, какие пять знаков зодиака являются самыми сложными. Итак, вот топ лидеров, с которыми лучше не ввязываться в спор:

Козерог

Пятое место заняли Козероги. К – значит король. Так одним словом можно описать представителей этого знака. Козероги искренне убеждены, что только они венценосные особы, и их слово – закон. Нарушивших простое правило ждет немилость.

Общаться Козероги предпочитают с теми, кого считают достойными своего уровня. Неудивительно, что круг общения у них невелик, не так много королей и королев на этой планете.

Еще Козерогов невозможно заставить что-либо делать против их желания. Они даже слушать не будут, в лучшем случае — обронят короткое «нет», и даже не подумают пояснить причину отказа. Не царское это дело!

Водолеи

Удивительно, но факт: на четвёртом месте разместились интеллектуалы – Водолеи. Они умны, рассудительны, умеют просчитывать каждый шаг и достигать поставленной цели.

Порой их позитивные качества перерастают в деспотичность. «Я сделал так и у меня получилось, ты обязан делать также», — навязывают они свою волю окружающим.

Накопленный богатый опыт и целеустремлённость могут сыграть с Водолеями злую шутку, они перестают прислушиваться к мнению окружающих.

Водолеи не считают зазорным переложить вину на кого-то, чтобы оправдать себя.

Близнецы

Третье место занял наиболее непредсказуемый знак – Близнецы. Сейчас они игривы, непоседливы, как дети, через секунду одевают «маску безразличия».

Путь от теплого дружелюбия до надменной холодности преодолевают в один миг. Протянут они руку или подставят ножку – это даже Близнецы не знают наверняка.

С ними всегда надо быть начеку и надежно защищать свои уязвимые места. Если Близнецы о них узнают, обязательно ударят туда. По степени коварства – они впереди планеты всей.

Овны

Второе место досталось Овнам. Их стихия – огонь. «Сжечь мосты» – разорвать отношения, которые выстраивались десятилетиями, — они способны за доли секунды.

Живут по уставу из двух пунктов. Первый: Овен всегда прав. Второй: если Овен неправ – смотри пункт первый.

Если в Вашем окружении есть представители этого знака, запасайтесь терпением и будьте готовы во всём признавать его правоту.

Скорпионы

Лидеры рейтинга. У них очень жестокое отношение к миру, супер эго и мстительный характер. Они не могут жить, чтобы не ужалить.

В 80% их яд нацелен на окружающих и лишь 20% — на самих себя. Чрезвычайно требовательны к себе и окружающим.

Обладают хорошей интуицией и свято верят, что для них ничего невозможного нет. Стать на пути Скорпиона – самый простой способ самоубийства.

Для тех, кто им мешает, всегда держат про запас солидную порцию яда. Ужалят с особым удовольствием и пойдут дальше, не оглядываясь