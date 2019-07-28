Будет ракетная война: в НАТО сделали громкое заявление о военном договоре

28.07.2019 19:55

В НАТО не видят "никаких признаков", что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД, и странам-членам НАТО стоит готовиться к прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel, пишет from-ua.

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД. Если РФ не сделает этого до 2 августа, договор "умрет", - заявил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия расторгла ДРСМД и тем самым "создала серьезную угрозу нашей безопасности".

"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти это соглашение. В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", - отметил Столтенберг.

Он также предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее. Конкретного места базирования он не назвал.

Напомним,

США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование.

В декабре 2018 года США дали РФ 60 дней на возвращение к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.

Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.

Президент РФ Владимир Путин пообещал США "зеркальный ответ".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года.