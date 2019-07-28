Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Будет ракетная война: в НАТО сделали громкое заявление о военном договоре

28.07.2019 19:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Будет ракетная война: в НАТО сделали громкое заявление о военном договоре

В НАТО не видят "никаких признаков", что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД, и странам-членам НАТО стоит готовиться к прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel, пишет from-ua.
"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД. Если РФ не сделает этого до 2 августа, договор "умрет", - заявил Столтенберг.
Ранее генсек НАТО в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия расторгла ДРСМД и тем самым "создала серьезную угрозу нашей безопасности".
"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти это соглашение. В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", - отметил Столтенберг.
Он также предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее. Конкретного места базирования он не назвал.
Напомним,
США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование.
В декабре 2018 года США дали РФ 60 дней на возвращение к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
Президент РФ Владимир Путин пообещал США "зеркальный ответ".
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года.



Теги: Россия, Донбасс, война, НАТО, ракеты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх