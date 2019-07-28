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Вот с какими девушками хотели бы встречаться мужчины разных знаков Зодиака

28.07.2019 19:06
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Вот с какими девушками хотели бы встречаться мужчины разных знаков Зодиака

Все мы ищем вечную любовь! И вот какая женщина подходит каждому знаку Зодиака, пишет lifter.
1. Овен (21 марта - 19 апреля).
Мужчина-Овен, вероятно, захочет встречаться с девушкой-Стрельцом. У него очень энергичная и предприимчивая душа и он хочет выбрать себе такую же партнершу.
2. Телец (20 апреля - 21 мая).
Несмотря на то, что Телец может показаться сильным человеком снаружи, он очень чувствительный и эмоциональный внутри. Ему нужна девушка-Рак, ведь только она поймет его, как никто.
3. Близнецы (22 мая - 21 июня).
Близнецам нужен социальный контакт, поэтому их привлечет дружелюбная и общительная девушка-Весы. Она действительно сможет удовлетворить его потребности.
4. Рак (22 июня - 22 июля).
Раку подойдет женщина-Телец. Им нужны чувства и полное взаимопонимание на эмоциональном уровне.
5. Лев (23 июля - 22 августа).
Лев определенно выберет девушку-Близнецы. Львы не хотят меняться, и Близнецы никогда от них этого не будут требовать.
6. Дева (23 августа - 22 сентября).
Такому мужчине нужна женщина, на которую можно положиться, которая будет предсказуемой и надежной. И это, конечно, Козерог.
7. Весы (23 сентября - 22 октября).
Весы умеют очаровывать людей. Но они хотят того же и для себя, поэтому им подойдет девушка-Водолей. Она умна и будет держать партнера в тонусе.
8. Скорпион (23 октября - ноябрь).
Мужчина-Скорпион будет очень привязан к девушке-Рыбам. Ему важно, чтобы у него была девушка, которая была бы восприимчива ко всей его любви.
9. Стрелец (23 ноября - 21 декабря).
Мужчина-Стрелец захочет быть с женщиной-Овном. Она живет в темпе, которого он жаждет.
10. Козерог (22 декабря - 20 января).
Мужчина-Козерог выберет женщину-Деву. Она сможет его мотивировать стать лучше.
11. Водолей (21 января - 18 февраля).
Водолей будет очень привязан к женщине-Льву. Она очень уверенная в себе. И он знает, что ему есть чему поучиться у такого человека.
12. Рыбы (19 февраля - 20 марта).
Рыбы захотят быть со Скорпионом. Он - очень традиционен и ищет девушку, которая будет столь же старомодной, как и он.



Теги: Донбасс, знаки Зодиака, мужчины, женщины
 
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