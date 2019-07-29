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Названы риски секса для пожилых пар
Половая жизнь пожилых людей редко обсуждается в СМИ и пабликах, несмотря на сохраняющуюся активность многих пар в этом возрасте.
Об этом пишет Голос.
В Центре социальных исследований РАПХиГС выявили, что более 13% мужчин и женщин старше 70 лет имеют половые отношения, причем это количество в несколько раз выше в странах Европы и США.
Специалисты Мичиганского университета считают, что секс чаще одного раза в неделю может быть опасным для мужчины, так как повышает риск стенокардии и гипертонии, приводящие к инсульту или сердечному приступу. У женщин такого же возраста картина противоположная - в результате активной сексуальной жизни давление нормализуется, а риск сердечных проблем снижается.
Смерть во время секса наступает в 1% случае, при чем из умерших женщин оказалось 10%, а мужчин 90%, в более чем половине случаев партнершей выступала не супруга, а женщина гораздо моложе. В этом случае к летальному исходу приводил не секс, а стресс из-за измены или злоупотребление алкоголем и едой перед романтической встречей.
Теги: Донбасс, секс, пожилой человек, риск
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