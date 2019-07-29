Не женщина, а мегера: топ-5 знаков Зодиака, не умеющих жить без скандала

29.07.2019 22:05

Ссоры и недопонимания изрядно портят жизнь, но их можно избежать, зная сущность человека. Финалист «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал нам, как найти верный ключ к самым скандальным знакам зодиака и улучшить отношения с ними, пишет from-ua.

5 место — Рыбы

Представительницы этого знака всегда знают, чего хотят. Но, учитывая их принадлежность к стихии воды, они могут быть «пластичными» и контролировать эмоции и чувства. Но, если вы попали под горячую руку, скандала вряд ли избежать. Не помогут аргументы и взывания к логике. Еще одна «слабинка» Рыб заключается в том, что они могут попадать под чужое влияние и видеть ситуацию по-другому.

4 место — Близнецы

Женщины-Близнецы совмещают в себе циклон и антициклон, но прогноз погоды в этом случае вам не поможет. Никогда нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, какое настроение будет у представительницы этого знака завтра утром. Вы можете проснуться рядом как с милой кошкой, так и с дикой тигрицей. Плюс заключается в том, что Близнецы всегда легки на подъем. Они — за любую интересную идею, а значит, имея подход, можно переключить их внимание на что-то позитивное.

3 место — Стрелец

Женщина-стрелец — яркий представитель стихии огня. Рядом с ней горячо! Надо быть осторожным. Стрельцы горячи как в любви, так и в гневе, но быстро отходчивы. Умеют уступать и не любят скандалы, но могут ежедневно их практиковать с самыми близкими. Правда, все это не от злости, виной тому — темперамент. Подарите им букет цветов, сделайте приятный сюрприз, и увидите, как огонь власти вмиг сменится на огонь страсти.

2 место — козерог

Полюбили девушку-козерога? Придется полюбить и ее характер. Козероги очень последовательны и внимательны к мелочам, поэтому любой проступок не ускользнет от их пристального внимания. В скандал Козерог сразу не бросится, но если назрел серьезный разговор, то вы в зоне риска. Беседа не закончится до тех пор, пока вы не примете решение о капитуляции. Важно отметить, что женщины-козероги умеют прощать, но умеют и наказывать — стоит помнить об этом!

1 место — Овен

Овны — бушующая стихия. Раскаты грома и молний будут сопровождать ваши взаимоотношения в том случае, если не удастся завоевать уважение и авторитет к себе. Нельзя назвать представительниц этого знака истеричными и капризными, они всегда все обосновывают, взвешивают и дают оценку. Попробуйте разбить любимую вазу своей спутницы или порвать любимое платье. Варианта развития событий всего два: либо пообещать вернуть все на свои места, либо — бегите! А, если она сделала вид, что ничего не произошло, значит, есть повод призадуматься. Но после любой ссоры примирение будет ярким.