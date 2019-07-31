Все рубрики раздела
- Красная нить на запястье — настоящий оберег10:03
- Вкусно, но крайне вредно: продукты, заставляющие зубы рассыпаться в труху09:45
- Врачи дали советы, как не простудиться летом08:15
- Редкий вирус, переносимый комарами, может изменить вашу личность07:12
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- Приметы на 30 июля: что нельзя делать в день Марины09:49
- Особый статус русского языка для неподконтрольного Донбасса: О плюсах и минусах сложного решения09:49
Красная нить на запястье — настоящий оберег
В настоящее время многие люди хотят выбрать для себя оберег. Красная нить на запястье получила в последнее время весьма широкое распространение
. Тенденция носить этот оберег пошла от звезд шоу-бизнеса, многих политиков и иных известных личностей. Недавно люди стали замечать у своих кумиров странные браслеты в виде красной веревочки, которые завязаны на запястье. Поначалу для многих было загадкой, зачем вообще носят красную нитку на запястье наши и иностранные знаменитости. Кстати, многие, последовав примеру звезд, также стали носить на себе этот красный аксессуар. Сегодня купить красную нить из Израиля можно в интернете с доставкой на дом.
Как выбрать браслет красная нить
Считается, что просто надеть талисман недостаточно, в этом случае вы не получите никакого вообще эффекта. Следует соблюдать немало правил по изготовлению и использованию изделия:
- Нельзя завязывать нить самому себе, это должен сделать родной для вас человек. Лучше всего, если он и подарит вам браслет.
- Если вы сделали браслет своими руками, себе его оставлять нельзя. Необходимо подарить его родственнику или другу.
- Нить обязательно должна быть сделана из шерсти. Завязывать ее нужно так, чтобы получилось 7 узлов.
- Носить браслет рекомендуется на левой руке.
Кому можно носить оберег
Его можно носить любому человеку. Пол, возраст и статус в обществе не станут препятствием для ее ношения.
Но имеется особая категория людей, которая остро нуждается в такой защите. Это те, кто часто подвергаются атакам энергетических вампиров или общению со злыми, недоброжелательными людьми. Для них магический талисман станет точно настоящим спасением.
Что значит, если красная нить порвалась?
Если вдруг твой оберег порвался, то не нужно волноваться. Это хороший знак, который говорит о том, что все плохое обошло тебя стороной, или твои желания уже исполнились. Можешь просто купить и завязывать новый, и продолжать верить только в самое лучшее.
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, суеверие, оберег, запястье
- «Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ07:45
- «Двойной ГУП. Слышен грохот»: дончане сообщают о начале боя под Донецком07:30
- В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины22:41
- Боевики «ЛНР» подтянули к н.п. Успенка танки21:17
- «Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве20:56
- Террористы "ЛНР" нагло открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ20:24
- Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»19:53
- Пушилин пообещал ужесточить в ОРДО контроль за подготовкой к осенне-зимнему сезону19:22
- "Ждать осталось недолго", - блогер спрогнозировал новый хаос в "ДНР"18:49
- "Я против б*ндеровцев!" Брат-террорист главы Донецкой ОГА оскандалился на росТВ17:32
- Красная нить на запястье — настоящий оберег10:03
- Вкусно, но крайне вредно: продукты, заставляющие зубы рассыпаться в труху09:45
- "Судный день" евробляхеров: что будет после 24 августа09:30
- «У него уже все позади»: Гройсман отреагировал на интервью Порошенко09:16
- Названы знаки зодиака, которые разбогатеют в августе: счастливчики09:01
- Богдан требует всеобщего призыва в армию Украины и введения военного положения: «Путин готовится к масштабной войне»08:45
- На границе с Польшей на три дня откроют дополнительный КПП08:36
- Врачи дали советы, как не простудиться летом08:15
- Аксенова атаковали прямо на встрече, скандальное видео: «В помещение забежали…»08:00
- «Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ07:45
- Красная нить на запястье — настоящий оберег10:03
- Вкусно, но крайне вредно: продукты, заставляющие зубы рассыпаться в труху09:45
- Врачи дали советы, как не простудиться летом08:15
- Редкий вирус, переносимый комарами, может изменить вашу личность07:12
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- Приметы на 30 июля: что нельзя делать в день Марины09:49
- Особый статус русского языка для неподконтрольного Донбасса: О плюсах и минусах сложного решения09:49
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
- Ученые определили любимую группу крови комаров
- В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора
- 10 типов мужчин, которые разрушат вашу жизнь, если выйти за них замуж