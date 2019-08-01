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Приметы на 1 августа: что нельзя делать
1 августа православная церковь почитает память преподобной Макрины, которая была сестрой святителей Григория Нисского и Василия Великого. Родилась в Каппадокии в 324 году. Ее матери во сне явился ангел, который попросил назвать дочку Феклой, что женщина и сделала, но родственники начали называть девочку Макриной в честь пострадавшей во время гонений бабушки-христианки. Воспитанием и образованием дочери занималась мать, пишут Подробности.
Традиции 1 августа
На Макрины обычно начинается ранний листопад, птицы в лесу замолкают, а оводы исчезают. Крестьяне ходили в лес за грибами, занимались уборкой овса. Полевые работы заканчивались, поэтому все были заняты сбором урожая.
Главным содержанием дня стала тема дождей и то, как они сказываются или могут сказаться на урожае. Середина июля и начало августа – пора летних гроз. Дожди, грозы с сильным ветром и молниями опасны для дозревающего, созревшего или собранного в копны хлеба, а также для сохнущего на лугах или собранного в валки сена. Кроме того, Макрина (Мокрида) – канун дня памяти Ильи пророка – самого грозового дня в году.
Если же лето было засушливым, а день ясным, то проводили обряд "мокрин", чтобы вызвать дождь. Главной фигурой дня становилась женщина, рожденная 1 августа, которая выполняла роль Мокрины. Она с утра наряжалась в синий сарафан, надевала красные бусы и садилась у окна в ожидании деревенских женщин, которые приносили ей колосья со своих полей. Эти колоски Мокрина собирала в сноп, который укутывала полотенцем.
Если же 1 августа шел дождь, то разряженная Мокрина целый день сидела дома. Потому что, если она выйдет на улицу, то дождь зальет всю землю и будет недород.
Приметы на 1 августа
По погоде дня судили, какой будет осень (Мокриды осень снаряжают, а Анна (7 августа) – зиму):
- если с утра идет дождь, то вся осень будет мокрой, а страда – ненастной;
- если дождь начался днем, то хорошим будет сев озимых хлебов;
- если сухая погода стоит за окном, то засуха продлится еще шесть недель.
Также по погоде первого августовского дня определяли, каким будет урожай:
- если тепло и сухо, то и урожай будет отменный;
- дождь, сильный ветер, похолодание – к неурожаю, голоду, болезням.
Существовали и другие приметы, связанные с этой датой:
- Дождь на Макрину – в следующем году будет хороший урожай.
- Пух с осины полетел – пора подосиновики собирать.
- На дубе много желудей – к счастью.
- Если листья на деревьях начали снизу желтеть, то сев озимый будет хороший.
- Теплый, солнечный день – к долгому "бабьему лету".
- Затяжные дожди – к бедности и неурожаю.
- Если прошел грибной дождь, то орехи хорошо уродятся.
- В этот день лучше не есть яблок, иначе накличешь на себя мелкие неприятности. Также люди старались не запускать в дом оводов. Считалось, что это к покойнику.
- Если восхода солнца из-за туч не видно, то к обеду распогодится.
- Месяц в тумане – к дождю.
- Восточный ветер дует – к грозе.
- Если паутины в лесу много, осень будет теплой.
- Пауки прячутся по углам – к похолоданию.
- Если с утра муравьи попрятались, будет дождь.
- Звездопад на Макрину – к ветреной погоде.
- Оводы в этот день последний раз кусают. Скоро они исчезнут и появятся только в следующем году.
Сон с 31 июля на 1 августа сулит благополучие. Сновидение, увиденное днем 1 августа, исполнится в ближайшее время.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, август, приметы, традиции
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