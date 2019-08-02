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Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день
2 августа православная церковь почитает память библейского пророка Илии, проживавшего в Израиле в IX веке до н. э. Жил святой во времена правления нечестивого царя Ахавы. Это был тяжелый период в истории израильского народа. Жена правителя была язычницей. Ахава находился полностью под её влиянием. Он преследовал и убивал ревностных сторонников религии, а в стране насаждал культ поклонения языческим богам – Астарте, Ваалу и Молоху, пишет from-ua.
По легенде, Илия был взят на небо живым. С неба явилась огненная колесница, запряженная огненными лошадьми. На этой колеснице святой в вихре понесся на Небо. Это библейское повествование о вознесении на небо породило представления, что пророк должен вернуться на землю перед вторым пришествием Христа.
Отмечать Ильин день начали еще в древней Византии. Позже этот обычай переняли на Руси, после того, как князь Владимир принял крещение.
Приметы и суеверия в Ильин день
Ильин день является последним летним праздником. Существовало поверье, что гром появляется от стука по небесной дороге колесницы, на которой едет пророк-Илия. Поэтому день памяти пророка называют "громовым праздником".
Предания приписывают пророку происхождение родников и ручьев, не замерзающих зимой. В народе верили, что появились они от удара огненных стрел Илии о камень. Над этими святыми источниками устанавливали часовни с иконами Божьей Матери и святого Илии. Вода в них считалась целебной.
По народным поверьям, пророк Илья является покровителем грома. В Ильин день не стоит работать в поле, потому что может убить молнией.
В это время ночи увеличиваются, а день идет на убыль, становится холоднее. Это позволяло нашим предкам лучше отдохнуть. В народе говорили: "С Ильина дня работники высыпаются, а лошади наедаются". Считалось, что Илья лето заканчивает. После этого дня начинают желтеть листья на деревьях, а трава перестает расти.
После Ильина дня меняется поведение птиц и насекомых:
мухи до 2 августа кусаются, а после – запасаются;
перестают кусаться комары;
комары и пауки с Ильина дня пропадают;
до этой даты грачи поодиночке летают, а после Ильи – в стаи собираются.
Приметы на 2 августа
чтобы избавиться от сглаза, нужно умыться ильинским дождем;
на Ильин день до обеда еще лето, а после обеда – осень;
в Ильин день волчьи норы открываются;
с этой даты обычно начинается сезон дождей;
нечистая сила на Илью, боясь огненных стрел пророка, превращалась в разных животных – лисиц, зайцев, кошек, собак и др.
В этот день старайтесь реже смотреть в зеркало. Особенно это предупреждение касается пожилых и больных людей. Дело в том, что 2 августа, как и в день Федора-скотника (27 марта) усиливается влияние зазеркалья, т.е. зеркало может вытягивать жизненную силу смотрящего в него человека.
Почему нельзя купаться 2 августа
Многие слышали, что в Ильин день и после него купаться нельзя. Даже есть поговорка на этот счет: "До Ильи мужик купается, а после – с рекой прощается". Считалось, что за неделю до праздника и после него купаться опасно, т. к. водяной или русалка могут утянуть в воду.
По другой версии, в свой праздник пророк выезжает на небесную дорогу в огненной колеснице, а один из его коней теряет подкову. Подкова, попадая в водоем, делает в нём воду ледяной.
Существует и третья версия, купаться в водоемах после Ильина дня нельзя, так как вода в них осквернена чертом, выкупавшимся в ней (в местных поверьях черт соотносился с водяным).
Теги: Донбасс, праздник, приметы, традиции
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