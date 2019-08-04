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Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
В этом рейтинге представлены самые крепкие по мнению астрологов зодиакальные союзы, пишет from-ua.
Первое место по праву принадлежит паре Рак-Скорпион
Несмотря на разность характеров, эти знаки прекрасно понимают и дополняют друга друга. Они неустанно работают над отношениями, имеют одни цели и вместе их достигают.
Второе место в списке занимает пара Рыбы-Рыбы
Отношения в этой паре быстро развиваются, такой союз становится очень крепким. Эти знаки идеально дополняют друга. Недостатки одного компенсируются достоинствами другого.
На третьем месте оказалась пара Овен-Стрелец
Эту пару можно по праву назвать самой веселой: они много шутят, веселятся, а их совместная жизнь – сплошной праздник. У них много друзей и они всегда придумывают что-то интересное.
На четвертом месте пара Стрелец-Рыбы
Эти знаки не скрывают своих чувств, умеют сопереживать и поддерживают друг друга. Атмосфера в этой паре полна романтики и взаимного уважения. Эти знаки хорошо уравновешивают друга друга.
Пятое место принадлежит паре Дева-Козерог
Это по-настоящему сильная пара, в которой интересы полностью совпадают. Их союз можно назвать идеальным. Эти знаки упорно идут к достижению совместных целей.
Теги: Донбасс, семья, отношения, знаки Зодиака
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