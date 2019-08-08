Все рубрики раздела
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа22:43
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе18:00
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- Названы неожиданные причины выпадения волос13:58
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу
Сегодня зеркальная дата, сильный в энергетическом плане день, когда миром управляет определенное число. 08.08.2019 люди будут находиться у власти цифры Восемь. Что по этому поводу говорят нумерологи?
Девиз числа 8: Рассудительность.
Положительные качества восьмерки: число 8 обладает волевым характером, эта цифра очень сильна, энергична и целеустремленна. Число восемь обладает авторитетом среди остальных людей, оно властно и самодостаточно, умеет руководить и весьма требовательно к своим подчиненным.
Отрицательные качества восьмерки: цифра 8 тщеславна, всегда требует признания и весьма цинична. Свой цинизм восьмерка обычно подает как отсутствие иллюзий. Цифра восемь часто испытывает слабость к деньгам, она жаждет власти и способна подавлять окружающих. Восьмерка может пострадать от своего избытка энергии, напряженности и излишней активности. Обычно числу восемь не хватает подлинно человечных чувств.
Как привлечь деньги и удачу 8 августа
Деньги в такие дни привлекаются только упорным трудом. Не стоит ждать случайных поступлений средств. Специалисты рекомендуют прислушиваться к советам близких людей и к шестому чувству. Судьба может столкнуть вас с ситуацией, когда только от вашего решения будет зависеть успех или неудача в дальнейшем. Интуиция может спасти вас от проблем с финансами — она подскажет, кому можно доверять, а кому нет.
Уединение и самостоятельность помогут на любом поприще. Не просите помощи у других, но не отказывайтесь от нее, если вам протянут руку. Это прекрасный день для планирования дел на будущее. Привлечь деньги и финансовую удачу 8 августа можно будет, если расставить приоритеты верно. Осторожность в самый ответственный момент не лишняя. Что до покупок, то тут следует ограничиться наиболее необходимым. Если вы пойдете на шоппинг, то возьмите с собой человека, который сможет удержать вас от ненужных трат.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, удача, число
- Політолог пояснив, чому Зеленський намагається «діяти швидко»
- Президент Киргизии выпустил свой первый клип на собственную песню (ВИДЕО)
- Американцы получат экстренные сообщения от Трампа
- Президент вшанував пам'ять в’язнів концтабору Заксенгаузен
- Собчак идет в президенты: российских политиков лихорадит
- Путин определился, идти снова в президенты или нет
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
- Главарь "ЛНР" Пасечник сделал Зеленскому необычное предложение - Кремль пошел "ва-банк" 08:31
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»08:18
- «Пристрелить, пока он не добежал к границе»: Украину призвали изменить порядок открытия огня на Донбассе07:45
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО07:12
- «Кажется, это артиллерия»: горловчане сообщают об увеличении количества членов НВФ21:49
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника 20:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Будет ли встреча "Нормандской четверки": Макрон обещал Зеленскому срочно поговорить с Путиным 11:30
- Нардепов новой Рады ждет суровое наказание, Разумков сделал заявление: «будет больно»11:12
- Свитолина вошла в десятку самых богатых спортсменок мира11:00
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Зеленский позвал турецких бизнесменов на Донбасс: что предлагает10:30
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- «Нафтогаз» еще снизит тарифы на газ для населения10:00
- Samsung представила новую флагманскую линейку смартфонов09:45
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа22:43
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе18:00
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- Названы неожиданные причины выпадения волос13:58
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен
- Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все