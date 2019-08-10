Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество

10.08.2019 18:17

Известная предсказательница уже давно покинула наш мир, но ее пророчества до сих пор являются одной из самых обсуждаемых тем, пишет akcenty.

Многих удивляет тот интересный факт, что старые предсказания Ванги с невероятной точностью продолжают реализовываться.

При жизни Ванга также рассказала и о событиях 2019 года. Даже тот факт, что до окончания нынешнего года осталось совсем не много, не изменил мнение экспертов. Они считают, что в этом году еще достаточно времени для того, что-бы мы увидели как сбываются ужасающие пророчества.

Исходя из толкований, ясновидящая предрекла масштабный конфликт во второй половине 2019 года. Она говорила, что данное происшествие обретет всемирный масштаб и заберет с собой миллионы невинных человеческих жизней. Это обязательно произойдет и никто не сможет сбежать от судьбы, говорила Ванга.

Ясновидящая считала, что Китай сможет обрести мировое господство, станет руководить всем человечеством и совершит технологический скачек в результате которого создаст единственный в своем роде летающий транспорт.

Относительно России, Ванга предрекла серьезные экономические проблемы, и смогут ли справится с этим россияне зависит от них самих.