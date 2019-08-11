Медики выяснили, как сон влияет на характер

11.08.2019 22:39

Сон человека влияет на позитивное мироощущение.

В эксперименте приняли участие 3500 человек в возрасте от 32 до 51 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

Участникам предложили пройти опрос, в ходе которого специалисты выявляли взгляды на мир и специфику их мироощущения.

В результате опроса оказалось, что те, кто положительно смотрят на мир, имеют более крепкий сон. Они всегда спокойны и смотрят на мир положительно.

Что касается тех, у кого беспокойный сон, эти люди чаще всего напряжены в течении дня.

Оптимисты гораздо реже имеют проблемы с сердцем и сосудами, а также хронические болезни.

В связи с этим ученые сделали выводы, что если вы хотите иметь крепкий и здоровый сон, относитесь к жизни правильно и старайтесь бороться со стрессовыми ситуациями правильно.

Напомним, что названы самые действенные способы борьбы с бессонницей.

Так, каждый из нас хотя бы раз, но не мог ночью уснуть. Если у вас была бессоница один раз, то в этом ничего страшного нет, но если это довольно часто, об этом нужно задуматься, так как бессоница может перерости в хроническую.

В большинстве случаев медики медики советуют всякие методики, которые вам помогут уснуть. Есть три проверенных метода, которые нужно применять за десять минут до сна.