Названы симптомы, указывающие на склонность к инфаркту летом

11.08.2019 12:20

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, какие симптомы могут говорить о том, что у человека имеется склонность к развитию летнего инфаркта.

Инфаркты миокарда часто встречаются во врачебной практике именно летом. Даже у здорового человека летом сердце может страдать от нехватки кислорода в воздухе и может появляться одышка. Если же сердечно-сосудистая система ослаблена хроническими нарушениями, вероятность пострадать от инфаркта увеличивается в разы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

Врач, один из ведущих телепрограммы «О самом главном» Сергей Агапкин рассказал о симптомах, которые указывают на такую склонность к сердечному приступу.

В частности, говорит врач, если человеку тяжело подниматься вверх по лестнице, он рискует оказаться жертвой возможного летом инфаркта.

«Если на 1-2 этажах вам пришлось остановиться и отдышаться, значит, сердце испытывает большую нагрузку, а вы находитесь в группе риска инфаркта миокарда», — заметил эксперт.

Также, по словам Агапкина, рискуют люди с болью в спине – например, они время от времени чувствуют боль между лопатками. Если при этом ощущается и кратковременное онемение левой или правой руки, скорей всего, имеются проблемы с сердцем.

Другой характерный симптом – это ухудшение самочувствия при любой физической нагрузке.

«Люди, которые от любой нагрузки в теплую погоду ощущает слабость, головокружение, загрудинные боли, рискуют «заработать» инфаркт», — предостерег врач.

При вышеописанных симптомах, подчеркивает медик, необходимо обратиться к специалистам и обследоваться.

Самым опасным симптомом Агапкин назвал боль за грудиной давящего жгучего характера, которая может отдаваться в челюсть, руки или лопатки и сопровождается страхом смерти. Такая картина нередко наблюдается у людей перед тем, как у них случается инфаркт. Как правило, эта симптоматика связана с серьезными сердечными нарушениями.