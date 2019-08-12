Навсегда избавиться от тараканов в доме: 4 естественных способа

12.08.2019 15:30

Тараканов никто не любит, они жуткие. И самое ужасное то, что их очень сложно вывести, пишет lifter.

Да, можно купить аэрозоли с химикатами, но они очень токсичны, а обычные ловушки помогают на пару недель.

Но есть 4 совета, которые помогут вам эффективно вытравить этих «соседей» из дома.

Чистота.

Остатки пищи, особенно жир, привлекает этих паразитов. Поэтому поддерживайте чистоту, не оставляйте грязную посуду в раковине на ночь, убирайте еду со стола.

Залатайте дыры.

Трещины в стене, дыры возле водных труб - это идеальные места для мигрирования тараканов. Они будут бегать туда-сюда от вас к соседям. Поэтому, залатайте все дыры и трещины.

Создайте приманку.

Смешайте борную кислоту, сахарную пудру (3 к 1) и насыпьте возле холодильника, батарей, труб. Сахарная пудра привлечет паразитов, а борная кислота обеспечит их гибель.

Никакой воды.

Все дело в том, что тараканам достаточно пару глотков воды после отравы, чтобы они ожили. Поэтому, кран в ванной не должен капать, раковину вытирайте насухо и убирайте даже влажные тряпки для посуды.

Источник: https://from-ua.com