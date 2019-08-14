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Медики назвали самое опасное гигиеническое средство
Что нужно выбросить из ванной комнаты.
Специалисты назвали одно из самых опасных косметических средств – это ватные палочки для ушей. Их многие врачи называют «настоящим бичом этого века», передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Как говорится в докладе Американской академии оториноларингологии, столь любимые у всех ватные палочки создавали вовсе не для ушей. Некоторые производители палочек, по их словам, пишут на упаковках, правда, мелким шрифтом: «не использовать на внутренних частях уха, носа и глаза».
Врачи отмечают, что палочки приносят их пациентам большие проблемы, так как те, кто часто чистит палочками уши, имеют проблемы в виде ушных пробок либо отеков ушных раковин.
Специалисты предупреждают, что чем глубже палочка проваливается в ухо, тем глубже из нее туда уходит сера, а этого делать нельзя, так как сера нужна человеческому организму как защитный барьер от загрязнений и бактерий. То есть фактически слишком активно ее «выковыривая» мы оставляем ухо без защиты.
Кроме того, палочкой можно повредить барабанную перепонку. Поэтому особенно опасно их использование детьми.
Использование ватной палочки может привести и к воспалениям внутри уха, а затем перерасти в хронический отит. А если «дочиститься» до воспаления среднего уха, можно заработать менингит.
«По словам медиков, были такие случаи, когда ватный помпон, который надевают на конец палочки, оставался в ухе, после чего у человека возник отит, а за ним и менингит, что в конечном итоге привело к абсцессу мозга», — отмечается в докладе академии.
Эксперты рекомендуют вместо палочек использовать простой мизинец, который перед тем, как заняться ухом, необходимо помылить простым мылом. Поэтому, говорят они, чистить уши легче всего во время душа.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, гигиена, медицина
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