Что они скрывают: 6 секретов, которые помогут отпугнуть комаров

15.08.2019 11:16

У комаров есть секреты, которые эти насекомые скрывают. Чтобы облегчить вашу борьбу с ними, мы раскроем некоторые их тайны.

Любят пиво

Даже одна порция пива делает вас привлекательнее для комаров. Но угостив пивом только 1 человека в компании, вы сможете насладиться отдыхом без этих навязчивых насекомых.

Им нравится обтягивающая одежда

Если вы считаете, что леггинсы полностью закрывают ноги, следовательно – отлично защищают от комаров, то вы ошибаетесь. Им намного легче прокусить обтягивающую одежду, чем вещи свободного кроя.

Предпочитают «дикую» природу

Если вы решили отдохнуть в саду, где растут травы и цветы, то комары вряд ли вас потревожат. А вот леса и неухоженные парки им очень даже по вкусу.

Их привлекает «стоячая вода»

Болота, пруды или озера – возле подобных водоемов всегда больше комаров. Хотя если у вас во дворе есть бассейн, дождевая бочка или даже просто ведро с водой, комарам этого достаточно. Перед тем, как лечь спать, опорожните емкости с водой, иначе утром обнаружите огромное количество этих противных насекомых.

Бояться дыма

Если вы отправились на шашлыки, то комары вряд ли портят вам отдых. Дело в том, что запах дыма (а также мяты, шалфея и лаванды) ухудшает обоняние насекомых.

Любят пот

Во время тренировки мы потеем, а в состав пота входит молочная кислота, которую комары могут почувствовать на большом расстоянии.

Источник: http://kr24.com.ua