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Что они скрывают: 6 секретов, которые помогут отпугнуть комаров
У комаров есть секреты, которые эти насекомые скрывают. Чтобы облегчить вашу борьбу с ними, мы раскроем некоторые их тайны.
Любят пиво
Даже одна порция пива делает вас привлекательнее для комаров. Но угостив пивом только 1 человека в компании, вы сможете насладиться отдыхом без этих навязчивых насекомых.
Им нравится обтягивающая одежда
Если вы считаете, что леггинсы полностью закрывают ноги, следовательно – отлично защищают от комаров, то вы ошибаетесь. Им намного легче прокусить обтягивающую одежду, чем вещи свободного кроя.
Предпочитают «дикую» природу
Если вы решили отдохнуть в саду, где растут травы и цветы, то комары вряд ли вас потревожат. А вот леса и неухоженные парки им очень даже по вкусу.
Их привлекает «стоячая вода»
Болота, пруды или озера – возле подобных водоемов всегда больше комаров. Хотя если у вас во дворе есть бассейн, дождевая бочка или даже просто ведро с водой, комарам этого достаточно. Перед тем, как лечь спать, опорожните емкости с водой, иначе утром обнаружите огромное количество этих противных насекомых.
Бояться дыма
Если вы отправились на шашлыки, то комары вряд ли портят вам отдых. Дело в том, что запах дыма (а также мяты, шалфея и лаванды) ухудшает обоняние насекомых.
Любят пот
Во время тренировки мы потеем, а в состав пота входит молочная кислота, которую комары могут почувствовать на большом расстоянии.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, комар, советы
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