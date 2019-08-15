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Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака
Все знаки Зодиака можно разделить на добряков и злюк. Но обязательно следует помнить, что в любом правиле есть исключения. Об этом Главреду рассказал известный украинский астролог Влад Росс.
Астролог составил рейтинг самых добрых и толерантных знаков Зодиака.
"Самый доброжелательный знак Зодиака – это Весы. Это хорошо прослеживается на примере стран, находящихся под влиянием Весов. Речь идет, например, об Англии и Тибете. Оттенок Весов также есть у Японии и Канады, хотя первая страна – Дева, а вторая – Водолей, но обе они с "весовским" оттенком. Люди в этих странах всегда добродушны и доброжелательны, всегда толерантны, вежливы и учтивы. Именно в этих странах жители меньше всего ругаются матом. Весы всегда держатся с улыбкой на лице, но… дулей в кармане", - отметил Росс.
"Серебро" самого доброго знака досталось Льву.
"Львы также отличаются добротой, однако основная их черта – благородство. Замечено, что, даже если Лев что-то сотворит, долго на него никто не может злиться из-за его врожденного благородства и доброжелательности. Именно поэтому среди представителей этого знака много менеджеров, специалистов по управлению персоналом и руководителей компаниями. Львы обладают большим шармом и обаянием. Кроме того, они совершенно незлопамятны. Однако Львы довольно эгоистичны и думают, что все вертится вокруг них, а они сами, прежде всего, сосредоточены на своей яркой персоне", - заявил астролог.
В тройку знаков с широкой душой попали также Стрельцы.
"Особенно много представителей этого знака встречается в политике, потому нередко можно увидеть, что сегодня Стрельцы с кем-то враги, а завтра – уже друзья, на экране с кем-то яростно ссорятся, а, выходя из студии, мило и абсолютно мирно беседуют. Стрельцам присуща та же черта, что и Львам – они не держат зла на других", - рассказал эксперт.
Четвертое место в этом "рейтинге" заняли Близнецы.
"Представители этого знака, конечно, не полезут за словом в карман, но они всегда способны договориться и решить проблему дипломатическим путем. Яркий тому пример – страна, находящаяся под влиянием Близнецов, Соединенные Штаты Америки. К слову, Брюссель, находящийся в Бельгии, тоже, как и вся страна, находится под властью Близнецов. Брюссель – это город, где все европейские страны способны договориться и поладить между собой. Хотя Близнецы, как правило, вспыльчивые, но они даже после самых ожесточенных боев и противостояния вряд ли будут держать зло на своего оппонента или противника. Среди Близнецов обычно много боксеров и военных", - отметил Росс.
И замыкает пятерку добряков, по словам астролога, Водолей.
"Для представителей этого знака всегда очень важна компания, команда, коллектив. Они ценят дружеское участие, стремятся наладить хорошие отношения и теплую атмосферу в коллективе", - резюмировал эксперт.
Теги: Донбасс, рейтинг, знаки Зодиака, доброта
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