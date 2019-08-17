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Как «нагревают» на шиномонтаже: самые распространенные схемы
Специалисты рассказали, какие существую типичные способы и уловки, с помощью которых работники таких заведений «разводят» доверчивых клиентов, пишет портал from-ua.
Сообщается, что одним из самых частых способов обмана клиента является ложь о том, что «соски» на его дисках уже совсем износились и вот-вот порвутся. Отмечается, что при визуальном осмотре повреждений на своем диске найти не удалось, а сама машина нормально ездила до посещения колесного сервиса, необходимо отказаться от навязанного ремонта.
Второй способ «развода» — предложения за дополнительную плату смазать колесные болты или ступицы. Недобросовестные ремонтники заявляют, что таким образом будет облегчено снятие колеса. Тут важно помнить два момента. Перво наперво, подобные услуги в нормальных колесных сервисах предлагают бесплатно. Другой момент, для оценки их истинной надобности нужно вспомнить, с какой легкостью несколько минут назад шиномонтажник открутил и снял колеса с вашего авто, при этом никаких смазок он не использовал.
Третий способ обмана клиентов является по-настоящему жульническим. Он заключается в балансировке колеса, когда его подвешивают на балансировочный стенд - самодельный «эксцентрик». Из-за этого прибор продемонстрирует действительно запредельные показатели разбалансированности. За будущую работу по «исправлению такой нерпиятной ситуации», с владельца машины спросят дополнительные деньги.
Последний способ «развода» следующий - шинмонтаж декларирует крайне низкую стоимость «переобувки». И уже в процессе выясняется, что различные мелкие микропроцессы при этом стоят дополнительных денег. Например, очистка диска перед монтажом стоит отдельных денег. Потому не стоит доверять «очень привлекательным» предложениям шиномонтажников.
Эти способы хоть и не единственные, с помощью котрых "разводят" клиентов на денги, но довольно популярные среди недобросовестных сотрудников автосервисов. Стоит помнить, что не все шиномонтажи занимаются обманом, но быть подготовленным к таким подвохам нужно быть обязательно.
Теги: Донбасс, авто, обман, клиент, СТО
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