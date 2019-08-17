Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза

17.08.2019 17:54

Врачи дали несколько действенных рекомендаций, которые помогут защитить здоровье сердца, сообщает Хроника.инфо.

Например, для здоровья сердца важен имбирь, поскольку он улучшает циркуляцию крови и не дает образоваться сгусткам в сосудах, что предотвращает развитие тромбоза.

Не менее полезным является зеленый чай, который в своем составе имеет антиоксиданты, которые улучшают структуру кровеносных сосудов.